41.14 / 41.68 48.10 / 48.81
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Люблю этим заниматься: известная шеф-повар показала, где настоящий релакс

19:17 13 августа 2025
Ольга Мартыновская. Фото instagram/olga_martynovska

Популярная шеф-повар, судья проекта «МастерШеф» поразившая своей физической формой Ольга Мартыновская призналась, где сейчас черпает энергию. Оказалось, что Ольга «переключает голову», приезжая к родителям в село и копая картошку. Об этом Ольга Мартыновская рассказала на своей странице в социальной сети, выложив видео и фотографии отдыха.

Напомним, закончились съемки очередного сезона «МастерШеф», который появится уже в конце лета.

- Мы закончили съемки сезона «МастерШеф», а сейчас я еду к родителям в Николаевскую область, — сообщила Мартыновская. — В ближайшие дни будет сельский контент, там как раз начали копать картошку. А я очень люблю этим заниматься.

Ольга Мартыновская в огороде. Instagram/olga_martynovska

РЕКЛАМА

Позже шеф-повар выложила видео, как копает картофель и подписала «голова отдыхает на 100 процентов». Также Мартыновская похвасталась арбузами и дынями, которые вырастил отец.

Ольга с урожаем. Instagram/olga_martynovska

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» победительница 15-го сезона «МастерШеф» рассказала о вызовах во время войны.

РЕКЛАМА

103

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

В Павлограде задержан информатор россиян. Фото СБУ

Камера в коробке из-под сока: СБУ разоблачила информатора, который помогал рф бить по Павлограду

Кому повезет с деньгами до конца недели - Гороскоп на август

Деньги «свалятся» с неба: Вселенная щедро вознаградит четыре знака зодиака до конца недели

Панатинаикос - Шахтер

«Шахтер» — «Панатинаикос»: расписание трансляций и ставки букмекеров на ответный матч квалификации Лиги Европы

Украинские семьи получат 19 400 грн на отопление твердым топливом

Некоторые украинцы получат дополнительные выплаты: кому будут доступны почти 20 тысяч грн к отопительному сезону

Следующий материал
Новости партнеров