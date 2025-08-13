- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
Люблю этим заниматься: известная шеф-повар показала, где настоящий релакс
Популярная шеф-повар, судья проекта «МастерШеф» поразившая своей физической формой Ольга Мартыновская призналась, где сейчас черпает энергию. Оказалось, что Ольга «переключает голову», приезжая к родителям в село и копая картошку. Об этом Ольга Мартыновская рассказала на своей странице в социальной сети, выложив видео и фотографии отдыха.
Напомним, закончились съемки очередного сезона «МастерШеф», который появится уже в конце лета.
- Мы закончили съемки сезона «МастерШеф», а сейчас я еду к родителям в Николаевскую область, — сообщила Мартыновская. — В ближайшие дни будет сельский контент, там как раз начали копать картошку. А я очень люблю этим заниматься.
Позже шеф-повар выложила видео, как копает картофель и подписала «голова отдыхает на 100 процентов». Также Мартыновская похвасталась арбузами и дынями, которые вырастил отец.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» победительница 15-го сезона «МастерШеф» рассказала о вызовах во время войны.103
