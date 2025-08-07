- 07.08 23:12 «Полесье» с 11 украинцами в «основе» разгромило обладателя Кубка Венгрии: видеообзор матча отбора Лиги конференций
Просто амазонка: сеть в шоке от видео известного шеф-повара
Популярный шеф-повар, постоянный судья проекта «МастерШеф» Оля Мартыновская, которая недавно оправдывалась в сети удивила своими способностями. На странице в Instagram она выложила видео, как катается на серфе по Днепру. Известно, что шеф-повар активно занимается спортом, поддерживая стройную фигуру. Мартыновская не только умело держится на воде, но и выпивает бокал безалкогольного напитка.
«Мой любимый клуб по интересам», — подписала видео Мартыновская.
Подписчики прокомментировали умения шеф-повара, они были шокированы ее физической силой.
«Какая красота и гармония, сколько труда и настойчивости в этой легкости», — написала ведущая Надежда Матвеева.
«Какая хорошая форма, вы просто Амазонка», — добавили в комментариях.
«Отличная форма», — были поражены подписчики.
Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» победительница «МастерШеф-15» рассказала о вызовах во время войны.
