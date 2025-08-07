Просто амазонка: сеть в шоке от видео известного шеф-повара

41.18 / 41.71 48.03 / 48.71
15:52 7 августа 2025
Постоянный судья проекта &quot;МастерШеф&quot; Оля Мартыновская

Популярный шеф-повар, постоянный судья проекта «МастерШеф» Оля Мартыновская, которая недавно оправдывалась в сети удивила своими способностями. На странице в Instagram она выложила видео, как катается на серфе по Днепру. Известно, что шеф-повар активно занимается спортом, поддерживая стройную фигуру. Мартыновская не только умело держится на воде, но и выпивает бокал безалкогольного напитка.

«Мой любимый клуб по интересам», — подписала видео Мартыновская.

Ольга Мартиновська
Мартыновская не только умело держится на воде, но и выпивает бокал безалкогольного напитка

Подписчики прокомментировали умения шеф-повара, они были шокированы ее физической силой.

«Какая красота и гармония, сколько труда и настойчивости в этой легкости», — написала ведущая Надежда Матвеева.

«Какая хорошая форма, вы просто Амазонка», — добавили в комментариях.

«Отличная форма», — были поражены подписчики.

Ранее в эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» победительница «МастерШеф-15» рассказала о вызовах во время войны.

Читайте также: «Мой оберег»: популярная шеф-повар удивила сеть своим образом

