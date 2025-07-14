«Для меня это было шоком»: победительница 15-го сезона «МастерШеф» об испытаниях во время большой войны и хейте на проекте

Победительницей пятнадцатого сезона популярного кулинарного реалити «МастерШеф» (СТБ) стала 25-летняя модель Нэнси Топко из Киева. Хрупкая девушка поразила судей проекта новаторскими идеями и своим глубоким знанием азиатской кухни. Но после финала на Нэнси «полилась» волна хейта от недовольных зрителей. В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Нэнси Топко призналась, как справляется с критикой, о чем мечтает и покинула ли карьеру модели.

«Меня либо обожают, либо ненавидят»

— Поздравляю с победой! Нэнси, какие у вас сейчас чувства, когда в эфире закончился 15 сезон «МастерШеф»?

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- Я действительно прекрасно чувствую себя. И, в том числе потому, что результат проекта стал всем известен. Можно официально уже претворять свои амбиции в жизнь. Я уже общалась со школой Le Cordon Bleu, выбрала курс на конец сентября. Сейчас собираю документы для визы в Англию.

«Когда объявили меня победительницей, я немного впала в ступор», - говорит Нэнси

— Вы, как никакой другой победитель «МастерШефа», столкнулись с большим количеством хейта.

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- Это все очень странно, потому что в «пузыре» моего мира — семьи, друзей, так принято, что женщины поддерживают друг друга. А большинство моих хейтеров — женщины. Поэтому для меня это было немного шоком. Я не понимала — почему, ведь, как и другие участники, я росла на проекте, училась…

Расскажу то, что еще не рассказывала. На следующий день после суперфинала «МастерШеф» у меня был запланирован выезд на огромный благотворительный обед для наших военных. Мы поехали в воинскую часть, отключили все телефоны, чтобы быть без связи. И вот там я поняла, где настоящая жизнь. Там, где готовишь обед человеку, и он говорит тебе «спасибо». А хейт… Он весь в телефоне и меня не задевает.

— И все же, что же вы делали «не так»?

- Мне кажется, что мой феномен на проекте в том, что, к сожалению, многие зрители не поняли, что я привнесла «новую волну» рецептов, техник классических азиатских блюд. Некоторые названия не знали даже судьи. Поэтому ко мне было несколько иное отношение, как к новатору на проекте. К тому же я всегда шла по истории подлинности восточных вкусов. А это не все поняли. Знаете, если хейтерам легче свой негатив выдавать на моей странице, чем, скажем, на близких, пусть так и делают.

— Судья проекта Оля Мартыновская мощно вас поддержала в сети.

— Как и все судьи. Они переживают, спрашивают, как я справляюсь с хейтом. Эктор, часто сталкивающийся с подобным, говорит, что я не имею права закрыться, а наоборот дальше развиваться и показывать, что все правильно. Хейт не сломал меня, а мотивировал. Меня либо обожают, либо ненавидят, и это показатель того, что я иду в правильном направлении.

«Все судьи меня поддержали. Они переживали, спрашивали, как я справляюсь с хейтом», — вспоминает девушка

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«Высокая кухня» не всегда вкусна"

— Известно, что вы профессиональная модель. Как вы пришли в «МастерШеф»?

- Я десять лет работала моделью. А свой первый украинский «МастерШеф» посмотрела где-то в 2016 году. Там все время говорили о «высокой кухне» и мне стало ужасно интересно, что же это такое. Потому что в моей семье не было традиций ходить по кафе, ресторанам — я из маленького города Умань. Когда начала работать моделью, зарабатывать деньги, ездить за границу, посещала рестораны в поисках той «высокой кухни». У меня произошел диссонанс, потому что «высокая кухня» не всегда вкусна. Но когда влюбляешься в какое-нибудь блюдо, едешь из страны и не можешь больше его покупать, начинаешь воспроизводить самостоятельно. Сначала готовила для друзей, потом пошла на курсы поваров, но о «МастерШефе» даже не думала.

— Кто же вдохновил вас?

— Мои две подруги, одна из которых — победительница «Топ-модель по-українськи» Таня Брик. Я делилась с ними своими идеями и экспериментами и девушки предложили: «Почему бы тебе не податься на „Мастершеф“?» Мы вместе зашли на сайт канала, посмотрели, что идут последние дни кастинга и я подала заявку.

— С моделингом вы уже закончили?

— Я соглашаюсь на разовые съемки, но уже по контрактам не работаю. Все-таки мой фокус на кулинарии.

— Когда доходили до суперфинала, было ли ощущение, что победите?

— Мы боялись даже думать о чем-то подобном, потому что судьба непредсказуема — видели, что некоторые вылеты были неожиданными. Радовать себя мыслями о победе — опасно, твой мозг расслабляется и все. К тому же на проекте сталкиваешься со многими триггерами, которые должны побороть — эмоциональная нестабильность, графики, самоуверенность. Суперфинал стал для меня самым легким конкурсом, потому что я знала, что готовить, а когда я готовлю, на нервы просто нет времени. Первые пятнадцать минут суперфинала мы очень нервничали, но когда началась дегустация, атмосфера стала дружеской. Мы втроем просто расслабились и было неважно, кто выиграет, потому что каждый был достоин победы.

«Я знала, что готовить, а когда я готовлю, на нервы просто нет времени», - поделилась Нэнси

— И тут объявляют вас…

— Я довольно спокойный, неэмоциональный человек. Как я говорю, слезы я оставила своим хейтерам. Я была в шоке, и эмоционально мне было немного странно. Я немного впала в ступор. Но победа для меня не самое грандиозное событие. Это просто важный шаг к моей великой цели.

— Какая же она?

— Очень хочу привезти «звезду Мишлен» в Украину, сделать свое заведение и развиваться дальше.

«Я впала в апатию и не могла себе даже купить кофе»

— Каким было для вас начало великой войны?

— Я уехала в Японию, работала, должна была помогать семье, потому что все было «на стопе». Потом появился синдром беженца, когда я впала в апатию и не могла себе даже купить кофе, понимая, что переживают люди в моей стране. Мой старший брат пошел воевать. Я физически поняла, что мне необходимо приехать домой. Позже я еще уезжала на работу за границу, но находиться там дольше двух месяцев не могу.

— Несмотря на постоянные обстрелы мирных городов?

— Я нашла смысл своего пребывания в Украине — помощь нашим военным. Даже ночь обстрелов не идет ни в какое сравнение с тем, что чувствуют ребята на фронте. Слава Богу, с нашей квартирой все нормально. Хотя бывало, прилетало рядом, а недавно от взрывов у нас попадали зеркала. Но все живы.

— 15-й сезон «МастерШеф» снимали уже в новом павильоне.

— Да, потому что по старому прилетела ракета. И был момент, когда вообще встал вопрос о том, будет ли сезон. Но все решили, и мы снимали на новом месте. В это время участники жили под Киевом. Было, что прилетало даже возле гостиницы, но в то время мы были на съемках.

— Что вы чувствуете на четвертый год большой войны?

- Я всегда говорю: держим сердце горячим, а голову холодной. Нет уже белого или черного, к сожалению, приходит привыкание, а этого не должно быть. Как и все украинцы, я мечтаю о нашей победе. Потому просто делаем, что можем, и помогаем армии. Во что бы то ни стало нужно держаться на позитиве, потому что так становится легче жить.

Ранее «ФАКТЫ» публиковали интервью с тренером «Зважених та щасливих» Мариной Боржемской об испытаниях во время большой войны.

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