«AI без прикрас» от Wtech: в Favbet Tech рассказали о вызовах практического внедрения искусственного интеллекта

В июле в киевском Kooperativ состоялась дискуссионная панель «AI без прикрас», организованная сообществом Wtech. Событие собрало топ-менеджеров ведущих украинских IТ-компаний, чтобы честно поговорить о реальном опыте внедрения искусственного интеллекта. Событие поддержала компания Favbet Tech, а одним из спикеров стал ее CEO Артем Скрипник.

В своем выступлении Скрипник отметил взвешенный подход к интеграции AI во внутренние процессы и продукты компании. По его словам, искусственный интеллект в Favbet Tech — это прежде всего инструмент для усиления команд, а не замена людей.

«В отличие от западных бизнесов, декларирующих сокращение персонала из-за AI, цель Favbet Tech другая — повысить эффективность команды и углубить экспертизу там, где раньше не хватало рук. Мы не увольняем из-за автоматизации, а учимся делать больше», — отметил CEO.

По его словам, сегодня Favbet Tech активно использует АI в работе аналитической команды, кибербезопасности, персонализации опыта и маркетинга. Компания также разрабатывает собственные AI-модели, которые уже демонстрируют более высокую точность, чем внешние решения.

Сейчас в штате Favbet Tech работает много аналитиков, и есть небольшая команда математиков для разработки собственных AI-моделей, помогающих этим специалистам анализировать данные. Как рассказал Скрипник, такой подход дает команде лучшую аналитику, чем модели сторонних провайдеров.

Отдельное внимание спикер уделил опыту разработчиков. AI-ассистенты, такие как Cursor, используются в Favbet Tech как помощники для опытных инженеров, но компания не полагается на них в критических задачах. Младшие специалисты проходят дополнительную проверку кода, чтобы избежать слепого копирования результатов нейросетей.

Вместе с CEO Favbet Tech участие в панели приняли Ольга Закатнова (VP of Product, Uklon), Надежда Юзькова (CTO, BannerBoo) и Дана Кондревич (Head of Talent Acquisition, YouScan).

Модерировала дискуссию CEO managerka.ua, которая подчеркнула, что задача подобных встреч — честно обсуждать вызовы, с которыми сталкиваются компании, внедряя AI: «Когда мы говорим об искусственном интеллекте, важно не только слышать истории успеха, но и понимать, что за ними стоит. Это и технические ограничения, и организационные вызовы, а также изменение корпоративной культуры. Именно это превращает AI из модного инструмента в нечто действительно полезное в долгосрочной перспективе».

Мероприятие стало продолжением многолетней поддержки сообщества Wtech со стороны Favbet Tech — компания активно инвестирует в развитие женщин в украинском IТ и способствует созданию новых возможностей через образовательные и нетворкинговые проекты. Также Favbet Tech является соинициатором запуска AI-комитета Ассоциации IT Ukraine — платформы для системной работы над национальной AI-стратегией.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что ведущие IТ-компании объединились для создания AI-экосистемы в Украине.

