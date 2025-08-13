41.17 / 41.71 48.08 / 48.79
Наука и технологии

Тандем автоматизации и персонализации для улучшения сервиса: Бабенко об использовании ИИ в digital-индустриях

12:43 13 августа 2025
Искусственный интеллект и люди

Как свидетельствуют отраслевые наблюдения, искусственный интеллект (АІ) становится ключевым инструментом в трансформации клиентского сервиса в digital-индустриях, сочетая автоматизацию процессов с повышением скорости реагирования на запросы клиентов. Об этом рассказал директор Casino.ua Александр Бабенко, пишет Oboz.ua.

«Мы не используем и никогда не будем использовать AI, роботов или автоматические записи для звонков клиентам. Только живое персональное общение. В то же время наша маркетинговая команда построила инновационный и оперативный процесс создания креативов рекламных кампаний, в котором задействован целый комплекс AI-технологий», - подчеркнул он.

По его словам, применение искусственного интеллекта во внутренних процессах позволяет компании повышать эффективность работы маркетингового отдела, уменьшать время на подготовку материалов и сохранять главный приоритет — качественное человеческое взаимодействие с клиентом.

Он добавил, что глобальные тенденции свидетельствуют, что сочетание технологий искусственного интеллекта и человеческого подхода повышает уровень удовлетворенности клиентов и сокращает время решения вопросов, в частности благодаря персонализированному сервису.

Ранее в Casino.ua сообщили о новом партнерстве с ELK Studios.

