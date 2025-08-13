- 12:59 Стипендия в 8000 гривен: когда будет, и кто получит
- 12:52 Оккупантов оставили без топлива: ВСУ поразили нефтеперекачивающую станцию россиян
- 12:43 Тандем автоматизации и персонализации для улучшения сервиса: Бабенко об использовании ИИ в digital-индустриях
- 12:29 «Дайте нам барынь вместо барашков»: в Опошне увековечили память известного гончара Василия Омельяненко
- 12:16 В Украине более 19 тысяч аптек — больше, чем хлебных магазинов, — глава пациентского фонда
- 12:14 Перед встречей с путиным: сегодня Трамп, Зеленский и ЕС проведут переговоры о будущем Украины
- 11:57 Оккупанты накрыли массированным артиллерийским огнем Чернобаевку, есть погибшие
- 11:46 «Большие молодцы. И лично Андрей Билецкий»: глава СБУ Малюк отметил Третий армейский корпус
- 11:23 Украинцы, вероятно, отвергнут любой договор, если их не будет в комнате: СМИ о предполагаемом сценарии встречи на Аляске
- 11:12 Принц Гарри не любит омаров? Кулинарное шоу Меган Маркл продлили на второй сезон
- 10:49 Чем подкормить арбузы на даче в августе, чтобы быстро созрели и были сладкими
- 10:09 Отец футболиста «Шахтера» и сборной Украины трагически ушел из жизни за день до своего 51-летия
Как свидетельствуют отраслевые наблюдения, искусственный интеллект (АІ) становится ключевым инструментом в трансформации клиентского сервиса в digital-индустриях, сочетая автоматизацию процессов с повышением скорости реагирования на запросы клиентов. Об этом рассказал директор Casino.ua Александр Бабенко, пишет Oboz.ua.
«Мы не используем и никогда не будем использовать AI, роботов или автоматические записи для звонков клиентам. Только живое персональное общение. В то же время наша маркетинговая команда построила инновационный и оперативный процесс создания креативов рекламных кампаний, в котором задействован целый комплекс AI-технологий», - подчеркнул он.
По его словам, применение искусственного интеллекта во внутренних процессах позволяет компании повышать эффективность работы маркетингового отдела, уменьшать время на подготовку материалов и сохранять главный приоритет — качественное человеческое взаимодействие с клиентом.
Он добавил, что глобальные тенденции свидетельствуют, что сочетание технологий искусственного интеллекта и человеческого подхода повышает уровень удовлетворенности клиентов и сокращает время решения вопросов, в частности благодаря персонализированному сервису.
Ранее в Casino.ua сообщили о новом партнерстве с ELK Studios.3
