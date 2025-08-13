В преддверии встречи на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина Украина согласовала с союзниками пять принципов по достижению мира. Об этом в Берлине заявил президент Зеленский.

«Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной, мы должны готовить трехсторонний формат переговоров, должно быть прекращение огня, должны быть гарантии безопасности, санкции должны быть усилены, если россия не согласится на прекращение огня» , — заявил он.

Во-первых, Зеленский выразил надежду, что центральной темой встречи на Аляске будет немедленное прекращение огня.

Он также подчеркнул, что все вопросы, касающиеся Украины, должны обсуждаться только с участием самой Украины.

Также должны быть гарантии безопасности и усиление давления на рф, если кремль не согласится на прекращение огня на Аляске.

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что во время встречи с путиным в штате Аляска будет обсуждать с ним войну россии против Украины. Он неоднократно отмечал, что его план урегулирования предполагает обмен территориями. Россия в свою очередь навязывает идею обмена украинской территории на украинскую.

Президент Зеленский заявил, что подразделения ВСУ не выйдут из неоккупированной части Донецкой области в обмен на прекращение огня.

«Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем это сделать. Донбасс для россиян — это плацдарм для будущего нового наступления. Несколько лет — и у путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепропетровскую области. И не только. Также на Харьков», — резюмировал он.

В целом путин не отказался от идеи захвата Украины. Сейчас он требует от Киева отдать четыре области. Но это не просто захват территории, а диктование условий, перекраивание границ и признание новой реальности. Зачем путину встреча на Аляске, читайте в нашем материале.

