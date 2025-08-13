- 20:09 Восстанавливаем справедливость в сердце страны, — генпрокурор Руслан Кравченко
- 20:08 Маринованный болгарский перец с медом: отличный вариант закуски
- 19:54 Девам — «Королева Пентаклей», Львам — «Король Мечей», а Рыбам — «Паж Кубков»: Таро-прогноз на 14 августа
- 19:41 Активизация противника в районе Херсона: эксперт рассказал, реальный это план или пропаганда врага
- 19:34 Украина и союзники согласовали 5 общих принципов завершения войны, — Зеленский
- 19:17 Люблю этим заниматься: известная шеф-повар показала, где настоящий релакс
- 18:56 Пенсия или социальная помощь: какую выплату выгоднее получать
- 18:32 Принц Гарри и Меган Маркл о новом формате сотрудничества с Netflix: это нечто грандиозное
- 18:19 Диктатор блефует: Зеленский раскрыл детали разговора с Трампом и европейскими лидерами
- 18:16 Будто два разных человека: популярная телеведущая поразила фотографией
- 18:14 На каком канале смотреть онлайн «Пакш» — «Полесье»: букмекеры назвали явного фаворита двухматчевого противостояния в Лиге конференций
- 18:02 Уникальные тактики, качественные кадры и техноновинки: эксперт об успешных результатах работы СБУ
Украина и союзники согласовали 5 общих принципов завершения войны, — Зеленский
В преддверии встречи на Аляске президента США Дональда Трампа и российского диктатора владимира путина Украина согласовала с союзниками пять принципов по достижению мира. Об этом в Берлине заявил президент Зеленский.
«Все, что касается Украины, должно обсуждаться исключительно с Украиной, мы должны готовить трехсторонний формат переговоров, должно быть прекращение огня, должны быть гарантии безопасности, санкции должны быть усилены, если россия не согласится на прекращение огня» , — заявил он.
Во-первых, Зеленский выразил надежду, что центральной темой встречи на Аляске будет немедленное прекращение огня.
Он также подчеркнул, что все вопросы, касающиеся Украины, должны обсуждаться только с участием самой Украины.
Также должны быть гарантии безопасности и усиление давления на рф, если кремль не согласится на прекращение огня на Аляске.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что во время встречи с путиным в штате Аляска будет обсуждать с ним войну россии против Украины. Он неоднократно отмечал, что его план урегулирования предполагает обмен территориями. Россия в свою очередь навязывает идею обмена украинской территории на украинскую.
Президент Зеленский заявил, что подразделения ВСУ не выйдут из неоккупированной части Донецкой области в обмен на прекращение огня.
«Мы не выйдем из Донбасса. Мы не можем это сделать. Донбасс для россиян — это плацдарм для будущего нового наступления. Несколько лет — и у путина будет открыт путь и на Запорожскую, и на Днепропетровскую области. И не только. Также на Харьков», — резюмировал он.
В целом путин не отказался от идеи захвата Украины. Сейчас он требует от Киева отдать четыре области. Но это не просто захват территории, а диктование условий, перекраивание границ и признание новой реальности. Зачем путину встреча на Аляске, читайте в нашем материале.45
Читайте нас в Facebook
Большое собрание известных произведений: в Киеве открылась выставка одного из самых дорогих художников Украины