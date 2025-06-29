Мы хотим выборов: в Сербии вспыхнули массовые протесты против Вучича

В столице Сербии Белграде снова вспыхнули массовые антиправительственные протесты, на этот раз переросшие в стычки с полицией. Тысячи студентов, преподавателей, рабочих и фермеров вышли на улицы с требованием досрочных выборов и отставки президента Александра Вучича, который находится у власти уже более 12 лет и в последнее время испытывает проблемы со здоровьем.

ВІДЕО ДНЯ

Как сообщает Reuters, протестующие собрались на площади Славия в Белграде, скандируя: «Мы хотим выборов!» По оценкам СМИ, участие в протестах приняло до 40 тысяч человек. Часть демонстрантов пыталась прорвать полицейскую границу — в ответ полиция применила перечный газ, силовые задержания и жесткие меры безопасности.

Параллельно с протестами в Белграде прошел провластный митинг, на который свезли сторонников Вучича со всей страны. Полиция оцепила правительственный квартал, парламент и парк Пионирский, чтобы избежать столкновений между двумя лагерями.

Акции протеста проходят по всей Сербии уже несколько месяцев. Причиной протестов стали коррупция и фальсификации. В частности, протестующие обвиняют власть в злоупотреблении полномочиями, связях с организованной преступностью и подавлении свободы слова. Протесты начались в декабре прошлого года, после того как в ноябре 2023 года в результате обвала крыши на железнодорожной станции в Нови-Саде погибли 16 человек. Демонстранты полагают, что трагедия стала следствием коррупции в строительстве с участием китайских компаний.

РЕКЛАМА

Президент Вучич обвинение отвергает. Он заявил, что не допустит «украинский сценарий» и обвинил в протестах «иностранные силы». Вучич пообещал, что «страна будет защищена, а бандиты предстанут перед судом».

Во время акций протеста в Белграде полиция задержала более десяти активистов, обвинив их в терроризме и подрыве конституционного строя.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по США прокатилась волна протестов против политики Дональда Трампа.

РЕКЛАМА

На фото: Протесты в Белграде против президента Сербии. Reuters

173

Читайте нас в Facebook