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Мы хотим выборов: в Сербии вспыхнули массовые протесты против Вучича
В столице Сербии Белграде снова вспыхнули массовые антиправительственные протесты, на этот раз переросшие в стычки с полицией. Тысячи студентов, преподавателей, рабочих и фермеров вышли на улицы с требованием досрочных выборов и отставки президента Александра Вучича, который находится у власти уже более 12 лет и в последнее время испытывает проблемы со здоровьем.
Как сообщает Reuters, протестующие собрались на площади Славия в Белграде, скандируя: «Мы хотим выборов!» По оценкам СМИ, участие в протестах приняло до 40 тысяч человек. Часть демонстрантов пыталась прорвать полицейскую границу — в ответ полиция применила перечный газ, силовые задержания и жесткие меры безопасности.
Параллельно с протестами в Белграде прошел провластный митинг, на который свезли сторонников Вучича со всей страны. Полиция оцепила правительственный квартал, парламент и парк Пионирский, чтобы избежать столкновений между двумя лагерями.
Акции протеста проходят по всей Сербии уже несколько месяцев. Причиной протестов стали коррупция и фальсификации. В частности, протестующие обвиняют власть в злоупотреблении полномочиями, связях с организованной преступностью и подавлении свободы слова. Протесты начались в декабре прошлого года, после того как в ноябре 2023 года в результате обвала крыши на железнодорожной станции в Нови-Саде погибли 16 человек. Демонстранты полагают, что трагедия стала следствием коррупции в строительстве с участием китайских компаний.
Президент Вучич обвинение отвергает. Он заявил, что не допустит «украинский сценарий» и обвинил в протестах «иностранные силы». Вучич пообещал, что «страна будет защищена, а бандиты предстанут перед судом».
Во время акций протеста в Белграде полиция задержала более десяти активистов, обвинив их в терроризме и подрыве конституционного строя.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что по США прокатилась волна протестов против политики Дональда Трампа.
На фото: Протесты в Белграде против президента Сербии. Reuters173
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