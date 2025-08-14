- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
На Львовщине компания молодежи разбилась на автомобиле с подростком за рулем: есть жертвы (фото)
Вечером 13 августа во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором два человека погибли и трое травмированы.
По информации полиции, авария произошла около 20:00 на автодороге Жидачев-Ходоров недалеко от села Ивановцы Стрыйского района.
Среди погибших — 15-летняя девушка и 20-летний мужчина, все травмированные — несовершеннолетние.
Правоохранители установили, что произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz под управлением несовершеннолетнего 17-летнего парня и Seat Altea XL под управлением 31-летнего мужчины.
От полученных в результате ДТП травм пассажиры Mercedes-Benz, 15-летняя девушка и 20-летний мужчина погибли на месте. Еще трое пассажиров легковушки, 15-летний и двое 17-летних, получили телесные повреждения и были госпитализированы.
Полицейские Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельной аварии под Киевом, в которой погиб ребенок и пострадала женщина.505
