Происшествия

На Львовщине компания молодежи разбилась на автомобиле с подростком за рулем: есть жертвы (фото)

10:21 14 августа 2025
Авария во Львовской области, фото полиции

Вечером 13 августа во Львовской области произошло смертельное ДТП, в котором два человека погибли и трое травмированы.

По информации полиции, авария произошла около 20:00 на автодороге Жидачев-Ходоров недалеко от села Ивановцы Стрыйского района.

Среди погибших — 15-летняя девушка и 20-летний мужчина, все травмированные — несовершеннолетние.

Правоохранители установили, что произошло столкновение автомобилей Mercedes-Benz под управлением несовершеннолетнего 17-летнего парня и Seat Altea XL под управлением 31-летнего мужчины.

От полученных в результате ДТП травм пассажиры Mercedes-Benz, 15-летняя девушка и 20-летний мужчина погибли на месте. Еще трое пассажиров легковушки, 15-летний и двое 17-летних, получили телесные повреждения и были госпитализированы.

Полицейские Львовщины открыли уголовное производство по ч.3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание — лишение свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смертельной аварии под Киевом, в которой погиб ребенок и пострадала женщина.

