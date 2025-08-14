Хлеб подорожает до 55 гривен за буханку: эксперт объяснил, почему это возможно уже в этом году

Как писали «ФАКТЫ», эксперты прогнозируют стабильность в 2025-м году в вопросе снабжения хлебом. В то же время, как заявил главный консультант Национального института стратегических исследований (НИСИ) Иван Усс в эфире «Новини.Live», до конца года цена буханки хлеба может вырасти до 55 гривен. Одним из факторов этого он назвал то, что в основном сырье и производственные мощности украинские, что будет способствовать удешевлению продукта.

ВІДЕО ДНЯ

Однако он напоминает, что важным фактором роста может оказаться топливо, что в случае его удорожания однозначно приведет к росту цен на хлеб. При этом, по его словам, рост не будет носить галопирующий характер и будет увеличиваться постепенно, но до конца года — это неминуемо.

Впрочем, если массированному удару ракет и дронов подвергнутся предприятия хлебобулочной промышленности, то из-за снижения предложения цены могут вырасти сильнее. Однако если наряду с уже существующими начнут работать новые производственные мощности по выпуску хлеба, то из-за роста предложения цены могут пойти вниз.

Заметим, что в настоящее время по данным портала «Минфин», средняя цена хлеба в Украине колеблется от 43−44 гривен ха буханку пшеничного хлеба в 650 граммов, до почти 45 гривен за буханку ржаного в 300 граммов.

РЕКЛАМА

Тем временем осенью в Украине могут вырасти цены на «второй хлеб» — картофель, в худшем случае до 30 гривен за килограмм.

РЕКЛАМА

115

Читайте нас в Facebook