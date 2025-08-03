41.39 / 41.95 47.84 / 48.67
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Деньги

Голод не угрожает: аналитик рассказал, что будет с ценами на подсолнечное масло, хлеб, мясо и яйца

14:54 3 августа 2025
Олег Пендзин - о ценах на основные продудкты. Фото - Pixabay

Экономист Олег Пендзин, ранее объяснявший рост цен на фрукты в этом году неблагоприятными погодными условиями в конце весны, сделал прогноз по ситуации с нынешним урожаем в Украине.

В интервью изданию «Главред» он отметил, что, в частности, урожай зерновых ожидается лучше по сравнению с прошлым годом на 10%.

«Если говорить о формировании цены на хлеб, то, как правило, ее рост за месяц в среднем не превышает 1,5−2%. В очень плохом по урожаю 2024 году цены на хлеб выросли всего на 22%, в то же время пирожные и торты подорожали гораздо больше. Следовательно, цены на хлеб в Украине осенью-зимой будут более-менее прогнозированными, в рамках ожидания. И никаких неожиданностей относительно хлеба у нас не будет», — подчеркнул Олег Пендзин.

Также эксперт положительно настроен и в отношении цен на растительное масло, которые «завязаны» не только на урожай, а зависят и от других факторов: «О конкретных ценах на подсолнечное масло говорить рано. Пока что разгар сезона, и пока все дешевеет. Но даю гарантию, что цены на масло будут ниже».

РЕКЛАМА

Отвечая на вопрос о ценах на мясо, он обратил внимание на тот факт, что стоимость формируется в том числе с учетом спроса на продукцию. Ведь чем люди беднее, тем меньше они покупают мясную продукцию, что снижает спрос. По его оценкам, за год стоимость мяса и сала в Украине выросла всего на 7%, в то время как картофель подорожал вдвое.

«Все это объясняется тем, что люди из-за нехватки средств показывают меньший спрос на мясо. Так будет и дальше, тенденция сохранится. Ведь чем беднее население, тем меньше мяса оно покупает. А если спроса на мясо не будет, то нет смысла и поднимать цену на него, потому что его никто вообще не будет покупать», — подчеркнул он и добавил, что цена будет привязываться к платежеспособности и спросу населения, а уже потом — к стоимости кормов и рентабельности.

От того, сколько стоят зерновые, зависят и цены на яйца: 70% стоимости — это комбикорм. Экономист подчеркнул, что стоимость яиц выросла именно из-за удорожания кукурузы. Но сейчас, по его информации, прогноз урожая неплохой.

РЕКЛАМА

Напомним, что в инфляционном отчете НБУ за июль отмечается, что за последние годы мировые цены на продукты выросли примерно на 35%, соотношение для Украины и ЕС еще выше. Так, с 2016 года продукты питания в Украине подорожали на 79% в эквиваленте евро, а в странах Евросоюза — на 46%. В Нацбанке констатируют, что в Украине цены на некоторые продукты уже выше, чем в Европе, в частности, в Польше.

Фото — Pixabay

140

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Кому принесет удачу ингрессия Марса в Весы. Фото - Pixabay

Марс в Весах осыпает счастьем: кто скоро почувствует на себе магию приятных перемен

Таро-прогноз на 4 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Весы — «Императрица», Овен — «Туз Жезлов», а Стрельцам — «Колесница»: Таро-прогноз и советы карт на 04 августа

Блогер раскрыла секрет, как спасти весь урожай помидоров от гнили

Срывайте помидоры зелеными: Гала из Германии объяснила, почему такой способ поможет увеличить урожай

Кто сможет выйти на пенсию в 60 лет в 2026 году. Фото - Pixabay

В Украине изменят требования для выхода на пенсию: какое условие будет должен выполнить каждый

Следующий материал
Новости партнеров