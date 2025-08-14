Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два

В 2025-м году российские оккупанты то и дело заявляют о поставках в свои воздушные силы новых партий самолетов. Впрочем, за громким словом «партия» обычно скрываются всего 2 единицы, и общее число их производства составляет около 10−12 единиц ежегодно, что обычно даже ниже понесенных от ВСУ потерь.

Российская ЧАО «Объединенная авиастроительная корпорация» госкорпорации «Ростех» заявила о передаче уже 3-й партии самолета Су-34 для нужд авиации агрессора. Однако на деле это всего 6 самолетов, что равно потерям российской авиации за июнь и июль.

Так, по данным Милитарного, сразу пять Су-34 было поражено в момент атаки украинских дронов на военный аэродром «Мариновка» в Волгоградской области 27 июня. В июле же в ходе полета в Нижегородской области разбился еще 1 Су-34. То есть всего за 2 месяца российская авиация потеряла 6 машин, и столько же произвела с января 2025 года.

При этом в 2024-м российский ВПК смог произвести 6 партий по 2 самолета, так что их общее число равно 12. В то же время военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко сообщает, что в минувшем году россияне потеряли 18 Су-34, то есть в 1,5 раза больше чем было введено в строй. В целом с начала вторжения в Украину россияне потеряли около 40 Су-34, а их общее количество оценивалось в 2024-м году около 120 единиц.

В целом Су-34 представляет из себя истребитель-бомбардировщик, чью разработку начали еще в 1986-м году при СССР, а ввели в строй лишь в 2014-м. Имея 2 двигателя «Сушка» может развивать скорость до 1900 км/ч, подниматься на высоту до 17 км, лететь на дальность до 1130 км и нести ракеты и авиабомбы — всего до 12 тонн вооружения, на 12 узлах подвески.

Хотя при обычных условиях Су-34 и F-16, стоящие на вооружении Воздушных сил Украины, и не должны встречаться, в ходе прямого столкновения, американский самолет будет иметь преимущество в маневренности и скорости (до 2170 км/ч), но уступает в дальности, высоте полета и вооруженности.

Надо сказать, что Су-34 все чаще используется врагом для нанесения ударов по переправам через Днепр в районе Херсона.

