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Четыре самолета Су-34 атакованы на российском аэродроме, — Генштаб
В начале июня Украина успешно атаковала российские военные аэродромы, реализовал сложную операцию «Паутина», а накануне ночью был нанесен успешный удар по еще одному вражескому аэродрому.
В Генштабе ВСУ официально подтвердили, что на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области рф поражены четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационную часть — место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.
Операцию подготовили и провели подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.
«Русские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам. В воздушно-космических силах россии их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используются, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулямиа планирования и коррекции (МПК)», — отметили в Генштабе и добавили, что степень повреждения вражеской авиатехники и результаты поражения уточняются.
Кстати, в ежедневной сводке по потерям противника указаны указанные четыре российских самолета.
Напомним, что после реализации операции «Паутина» враг передислоцировал самолеты Ту-160 на авиабазу «Анадырь», что в 500 км от границы россии и США.
Иллюстративное фото со страницы Генштаба ВСУ в соцсетях192
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