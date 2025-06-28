В начале июня Украина успешно атаковала российские военные аэродромы, реализовал сложную операцию «Паутина», а накануне ночью был нанесен успешный удар по еще одному вражескому аэродрому.

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В Генштабе ВСУ официально подтвердили, что на аэродроме «Мариновка» в Волгоградской области рф поражены четыре единицы авиационной техники врага, а именно самолеты Су-34, и техническо-эксплуатационную часть — место, где проходит обслуживание и ремонт различных боевых самолетов.

Операцию подготовили и провели подразделения Сил специальных операций ВСУ, Службы безопасности Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны Украины.

«Русские Су-34 являются основными самолетами тактической авиации, которые наносят ракетно-бомбовые удары по украинским позициям и населенным пунктам. В воздушно-космических силах россии их классифицируют как фронтовые истребители-бомбардировщики. Они используются, в частности, для сброса управляемых авиабомб, в том числе с модулямиа планирования и коррекции (МПК)», — отметили в Генштабе и добавили, что степень повреждения вражеской авиатехники и результаты поражения уточняются.

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Кстати, в ежедневной сводке по потерям противника указаны указанные четыре российских самолета.

Потери по России по состоянию на 28 июня. Фото Генштаба

Напомним, что после реализации операции «Паутина» враг передислоцировал самолеты Ту-160 на авиабазу «Анадырь», что в 500 км от границы россии и США.

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Иллюстративное фото со страницы Генштаба ВСУ в соцсетях

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