Уничтожают все, что можно использовать для обороны: в ВСУ рассказали, зачем враг бьет по мостам в Херсоне

российская армия продолжает систематический террор гражданского населения Николаева и Херсона. Оккупанты нанесли два авиаудара за двое суток по Островскому мосту, ведущему в микрорайон Корабел. Это стало очередным свидетельством новой тактики оккупантов. Как сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, враг пытается уничтожить всю инфраструктуру вдоль Днепра, чтобы создать «мертвую зону» без зданий и укрытий.

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Удары, совершенные с истребителя-бомбардировщика Су-34, являются не только устрашением мирного населения, но и попыткой дестабилизировать украинскую логистику. По словам Волошина, больше всего страдает именно Корабельный район — из-за близости к позициям противника на левом берегу.

«Они наносят удары, чтобы там не осталось ничего, что можно использовать для обороны», — подчеркнул представитель Сил обороны.

Бои идут ежедневно — 7−8 боевых столкновений только в районе островов и Антоновского моста. Российские войска пытаются закрепиться, перегруппируются и штурмуют острова, но угроза масштабного форсирования Днепра и наступления на сам Херсон остается низкой. Ширина реки, наличие проливов и островов препятствуют оперативным действиям оккупантов, а украинская разведка не фиксирует большой концентрации сил.

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Как отметил Волошин, тактика, применяемая россиянами, аналогична действиям в районах Орехова и Степногорска в Запорожской области — тотальное уничтожение всего в радиусе 5−7 км, чтобы превратить территорию в сплошной выжженный коридор.

Население микрорайона Корабел еще не эвакуировано полностью — около 1800 человек, в том числе 31 ребенок, остаются под постоянной угрозой. Только 3 августа артиллерийские удары по Днепровскому и Корабельному районам привели к ранению трех жителей — среди них 21-летняя девушка, 52-летняя женщина и 69-летний мужчина.

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