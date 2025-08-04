- 07:01 Без 15 лет стажа о выплатах и не мечтайте: чиновница объяснила особенности выхода на пенсию в 2025 году
- 06:00 Драконам — выигрыш, Свиньям — подсказки интуиции, а Быкам — изменения на работе: Восточный гороскоп на День стильного коня
- 04:56 Больше не героиня «Элен и ребята»: Вера Брежнева снялась в платье с «задним декольте»
- 04:02 Баба Ванга предупредила человечество об опасности искусственного интеллекта: в чем суть предсказания
- 03:02 Сделала, как Джей Ло: украинка смогла вернуть мужа в семью благодаря «жарким» публикациям в сети
- 02:17 Как коты предупреждают хозяев, что в доме поселилась потусторонняя сила
- 04.08 22:01 Салат всего из одного ингредиента с необычной заправкой: просто и очень быстро
- 04.08 21:32 Орландо Блум забавно отреагировал на новый роман бывшей невесты Кэти Перри
- 04.08 21:02 Как заморозить болгарский перец, чтобы сохранить его цвет и вкус: это действительно просто
- 04.08 20:50 Госчиновника Бабенко подозревают в использовании бюджета: на что обратили внимание СМИ
- 04.08 20:46 «Штоф Валентины Трегубовой „Древо жизни“ — шедевр мирового уровня», — Людмила Карпинская-Романюк
- 04.08 20:33 Его брат и отец — тоже защитники Украины: в Донецкой области погиб воин с Сумщины
Уничтожают все, что можно использовать для обороны: в ВСУ рассказали, зачем враг бьет по мостам в Херсоне
российская армия продолжает систематический террор гражданского населения Николаева и Херсона. Оккупанты нанесли два авиаудара за двое суток по Островскому мосту, ведущему в микрорайон Корабел. Это стало очередным свидетельством новой тактики оккупантов. Как сообщил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, враг пытается уничтожить всю инфраструктуру вдоль Днепра, чтобы создать «мертвую зону» без зданий и укрытий.
Удары, совершенные с истребителя-бомбардировщика Су-34, являются не только устрашением мирного населения, но и попыткой дестабилизировать украинскую логистику. По словам Волошина, больше всего страдает именно Корабельный район — из-за близости к позициям противника на левом берегу.
«Они наносят удары, чтобы там не осталось ничего, что можно использовать для обороны», — подчеркнул представитель Сил обороны.
Бои идут ежедневно — 7−8 боевых столкновений только в районе островов и Антоновского моста. Российские войска пытаются закрепиться, перегруппируются и штурмуют острова, но угроза масштабного форсирования Днепра и наступления на сам Херсон остается низкой. Ширина реки, наличие проливов и островов препятствуют оперативным действиям оккупантов, а украинская разведка не фиксирует большой концентрации сил.
Как отметил Волошин, тактика, применяемая россиянами, аналогична действиям в районах Орехова и Степногорска в Запорожской области — тотальное уничтожение всего в радиусе 5−7 км, чтобы превратить территорию в сплошной выжженный коридор.
Население микрорайона Корабел еще не эвакуировано полностью — около 1800 человек, в том числе 31 ребенок, остаются под постоянной угрозой. Только 3 августа артиллерийские удары по Днепровскому и Корабельному районам привели к ранению трех жителей — среди них 21-летняя девушка, 52-летняя женщина и 69-летний мужчина.
Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ситуации возле Часового Яра и почему срывается летнее наступление российских оккупантов.134
Читайте нас в Facebook