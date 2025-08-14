Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи

До следующего осеннего поста старались укрепить иммунитет, позаботиться о здоровье

— После вознесения Иисуса на Голгофе перед Девой Марией во время молитвы явился архангел Гавриил и предсказал ее переселение на небеса, — рассказывает Елена Громова, этнограф, заведующая научным отделом выставочной работы Национального музея народной архитектуры и быта Украины в Пирогово. — Пророчество сбылось: апостолы и праведники попрощались с Матерью Божьей, которая присоединилась к своему Сыну. Такое вознесение церковь трактует как испытание для всех, кто завершает свой земной путь, поэтому событие Успения Пресвятой Богородицы — не смерть, а окончание земного этапа жизни и продолжение в вечности.

Икона Успения Пресвятой Богородицы

В этот день нужно обязательно посетить церковь, помолиться за родных (особенно за детей), освятить хлебные колосья, хлеб из первой муки, семена (их готовили к осеннему севу озимых). В храмы несли свечи-«троицы» (выливались на Второй Спас), зажигали их за здоровье и благополучие семьи. Пречистую особенно уважали ремесленники, считая: после посещения храма на праздник их изделия станут еще популярнее, а рабочий процесс улучшится.

Люди духовно и телесно очищались в период короткого Успенского поста, а на Пречистую можно уже разговеться после церковной службы. Семейный стол на Успении Богоматери должен быть щедрым. Готовили и употребляли разнообразные продукты, подавали на стол как скоромное, так и блюда с яблоками, сливами, грушами, наставляли много фруктов. Принято отныне засоливать и мариновать на зиму овощи, варить варенье, заготовлять грибы, делать заготовки на долгую зиму. До следующего осеннего поста нужно было укрепить иммунитет, позаботиться о здоровье.

К празднику собирали садовые плоды, начинали копать картошку. Девушки собирались и обычно пели богородичные песни, как то: «Пречиста по груші ходила, Пречиста мішок загубила, а Спас ішов і мішок знайшов. Спасику, батьку, віддай мій мішок — не буду ходити в твій садок».

В западных регионах на Первую Пречистую выпекали как символ богородичного праздника разноцветные бусы из печенья (в форме крестиков, листочков, цветочков, шариков), а в выпечку добавляли сок свеклы, моркови, отвар ромашки, мяты и т. д. Такое «ожерелье для Богородицы» называли еще «коралі», особенно ему радовались дети. Изделия широко представляли на ярмарках.

В западных регионах Украины пекли на Успение разноцветное печенье в форме цветков, крестиков, листочков, из которых создали ожерелье для Богородицы.

С Первой Пречистой обычно завершалась горячая пора — жатва, хозяева свозили последние дожиночные снопы в риги, амбары, и зерно прятали на хранение. Хлеборобы стались справиться, пока погода позволяет — до Второй Пречистой (8 сентября). Недаром в народе говорили: «Перша пречиста жито засіває, Друга дощем поливає, а Третя снігом покриває» (Третья Пречистая, или Введение во храм Пресвятой Богородицы 21 ноября).

Вскоре земледельцам снова возвращаться к полевым работам — сеять озимые. В некоторых регионах проводился обряд подготовки семян. Брали обжиночный сноп (или «дедову бороду» — зерновые на нескошенном от Спаса клочке) и кто-то из пожилых крестьян обмолачивал его, чтобы добавить к основному засеву, приговаривая: «Руками діда сіють в мішок, щоб його руками сіяти в полі», «Роди, Боже, жито-пшеницю і благослови». Когда наставала пора, в поле хлеборобы брали вареные яйца, овощи, хлеб, лепешки, сыр, кусочек Пасхального кулича и писанку. Яйцо закапывали, а сухой кусочек кулича перетирали и добавляли в зерно. Перед посевом хозяин клал на полотенце еду с хлебом, рядом расставлял мешки с зерном. Сначала ниву окропляли святой водой, потом сеятель начинал работу, приговаривая: «Боже, благослови ниву, сійся-родися на щастя, на здоров’я, щоб на новий рік хлібець був краще, ніж цей рік». Землю заволакивали и немного оставляли зерна в торбе — «на расплод».

Между Первой и Второй Пречистой засылали сватов

— Известен еще обряд — «хождение по калину», — продолжает Елена Громова. — Сорванные на Первую Пречистую кисти калины подвешивали под крышей дома и высушивали или оставляли на ветках, чтобы замерзла. Из калины готовили варенье, джемы, ею лечились при простуде. Несла она и символическую обрядовую нагрузку, когда ее вплетали в свадебный венок, украшали ею каравай или клали веточку в гроб покойника.

В селе не было двора, где бы не росла калина. Но в день праздника девушки после церкви шли именно за дикой калиной. После забав, песен и полдника собирали ягоду и сначала загадывали желания, бросая пару ягод в рот. Парни пытались на обратном пути отобрать лесные дары, а девушки их отстаивали. Домой молодежь возвращалась с разрисованными ягодами лицами.

А возле хат матери принимали красные кисти, приговаривая: «Ой, доню, будь такою червоною, здоровою, незайманою та чистою до самого вінця, як ця калина». А к калине обращались: «Ой, калинонька, будь гожою на коровай, на гільце, на квітки весільні та хрестильні — на здоров’я людям і добро нашому роду». Ветви с ягодами подвешивали под образами и под крышу на улице. Это был знак для сватов, потому что после Успения начинался свадебный период. Между Первой и Второй Пречистой ссылали сватов (а свадьбу назначали после Покрова — с 1 октября). Говорили об этом периоде: «Прийшла Пречиста — сватів несе нечиста», «Старости на Пречисту, в хаті речисто»… При сватовстве соблюдали минимум три этапа: уговор, смотрины, помолвка… А как ставили магарыч, то девушка считалась засватанной.

После Первой Пречистой начинался период сватовства

На Первую Пречистую селяне следили за погодными приметами, связанными с сельскохозяйственными циклами. Люди по опыту знали:

какая Первая Пречистая — такова и осень;

стоит густой туман — в лесу жди много грибов;

радуга на небе — к теплой осени;

много паутины — это к морозной и малоснежной зимк;

выпал дождь на Пречистую — следует ожидать дождливую и холодную осень;

если сухая погода, то к теплу и без болота.

На Успение, как и на другие праздники, действовали предостережения: грех отказывать кому-то в помощи, нельзя было ссориться, оскорблять друг друга, выполнять тяжелую работу, заниматься рукоделием. В этот день не принято ходить босыми ногами по росе (считалось, что это слезы Богородицы). Люди верили: кто обувает в этот день старую, грязную или рваную обувь, того одолеют трудности и неурядицы. А девушкам с утра, пока не умоются росой или из источника, нельзя разговаривать, иначе останутся незамужними.

На следующий после Успения день в народе отмечают Третий Спас.

