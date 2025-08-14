Журналисты британского The Times посетили участок фронта, который удерживает Третий армейский корпус на Харьковщине, и пообщались с командиром Андреем Билецким о возможных переговорах между Украиной и рф.

Как пишет издание, полоса ответственности корпуса стала своеобразным тестовым полигоном для вооружений США, Великобритании, Франции и других стран-союзников. «Мы полностью открыты для сотрудничества с технологическими компаниями из таких стран. Наше большое преимущество в том, что мы предоставляем полный доступ — результаты испытаний, реальные данные использования на поле боя, поэтому люди хотят работать с нами. Очевидно, это дает нам доступ к передовым технологиям», - рассказал Билецкий.

Лучшая ставка сейчас — загнать армию рф в тупик: остановка наступления и еще большие потери. «Лишь тогда они сядут за стол серьезно. До этого любые переговоры будут просто тактикой затягивания времени, пока они будут готовить новые наступления», — считает командир корпуса.

При этом Билецкий уверен, что в будущем Украина сможет вернуть временно оккупированные россией территории при условии, если сохранит демократический строй, милитаризует экономику и общество по образцу Израиля. По его мнению, оборонно-промышленный комплекс может стать драйвером экономики после войны, а военный опыт Украины и многочисленная армия — «ключевым компонентом европейской безопасности».

«Я верю, что мы вернем свою территорию. Я убежден, что россия столкнется с периодом внутренних потрясений. И к тому моменту мы должны иметь единство в обществе и сильные Вооруженные силы, чтобы, как Азербайджан в Нагорном Карабахе, могли быстро вернуть свое, когда появится возможность», — заявил командир корпуса.

