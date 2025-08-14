- 13:21 В Украине упали цены: где и за счет чего Госстат зафиксировал снижение
Командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий видит свое будущее в армии, но репутация эффективного командира делает его все более влиятельной политической фигурой в военное время. Об этом говорится в материале британского The Times, журналисты которого побывали в полосе корпуса на Харьковщине.
The Times пишет, что повышением Билецкого до командира корпуса президент Владимир Зеленский расширил «влияние потенциального конкурента». В интервью командир корпуса не побоялся критиковать недавнюю попытку власти получить контроль над антикоррупционными органами. Он назвал этот шаг «неоправданным и неуместным во время войны».
Билецкий поделился с журналистами своим видением будущего Украины: милитаризованное общество, оборонно-промышленный комплекс как драйвер экономики, многочисленные Вооруженные силы и сохранение демократического устройства. «Максимальная централизация фактически убивает все. Я чувствую, что хорошо делаю свою работу, поэтому считаю, что имею право говорить честно и называть вещи своими именами», — сказал командир корпуса.
В интервью он заявил, что любая политическая деятельность кажется ему далекой, личное будущее сейчас он видит в армии и в настоящее время сосредоточен на благополучии своих солдат.
The Times называет Билецкого лицом современного украинского национализма. Из-за этого он «ненавистен и одновременно страшен» для российского диктатора путина.
В 2014 году Билецкий основал и возглавил батальон «Азов», который быстро стал мишенью российской пропаганды из-за эффективности на поле боя. В 2022 году — основал и возглавил Третью штурмовую бригаду, которую The Times называет «одним из самых ожесточенных боевых подразделений страны». Сейчас он возглавляет Третий армейский корпус, в котором воюют 20 тысяч военнослужащих, и который удерживает более 10% линии фронта.33
