Обмен пленными: в Украину вернулся последний из защитников острова Змеиный

Ночью 23 июля в рамках стамбульских договоренностей прошел обмен пленными между Украиной и россией.

По информации Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, завершился девятый этап крупного обмена — в рамках договоренностей в Стамбуле освобождено уже более 1000 защитников.

ВІДЕО ДНЯ

23 июля из российской неволи Украина вернула группу защитников, имеющих ранения и тяжелые болезни. Это воины, которые долгое время содержались в жестких условиях и нуждались в неотложной медицинской помощи.

Среди освобожденных — военнослужащие ВСУ, в частности, из подразделений ДШУ, ВМС, Сил ТрО, а также бойцы Государственной пограничной службы, Национальной гвардии и Национальной полиции Украины.

РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

Домой вернулись солдаты, сержанты и офицеры. Они воевали на Донецком, Запорожском, Луганском, Херсонском, Харьковском, Сумском, Черниговском направлениях.

Сообщается, что часть освобожденных воинов попали в плен во время обороны Мариуполя и провели в неволе более трех лет.

Также вернулся из плена последний из защитников острова Змеиный — боец Государственной пограничной службы Украины.

Самому младшему освобожденному защитнику исполнилось 27 лет, самому старшему — 66 лет.

РЕКЛАМА

«Освобожденные из плена защитники пройдут необходимое медицинское освидетельствование, получат помощь по физической и психологической реабилитации, а также все надлежащие выплаты за все время пребывания в неволе» , — добавили в штабе.

Напомним, в июне Украина и рф проводили несколько этапов обмена военнопленными. Из российского плена вернулись тяжелобольные и раненые защитники, военнослужащие в возрасте до 25 лет, а также защитники, считавшиеся пропавшими без вести.

212

Читайте нас в Facebook