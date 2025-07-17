В Украину удалось вернуть тела еще тысячи погибших воинов (фото)

По результатам проведенных репатриационных мероприятий в Украину вернули тела 1000 погибших. Об этом сообщил Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

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«По утверждению российской стороны тела принадлежат гражданам Украины, в частности, военнослужащим. Тела удалось вернуть по результатам совместной работы сотрудников Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, Объединенного центра при СБ Украины, Вооруженных Сил Украины, МВД Украины, Офиса Уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Секретариата Уполномоченного по вопросам лиц пропавших без вести при особых обстоятельствах. ГСЧС Украины, других структур Сектора безопасности и обороны Украины. Следователями правоохранительных органов совместно с экспертными учреждениями МВД будут проведены все необходимые экспертизы и проведена идентификация репатриированных тел», — говорится в сообщении.

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В Координационном штабе выразили благодарность за содействие Международному Комитету Красного Креста.

«Отдельная благодарность личному составу Вооруженных Сил Украины, который осуществляет перевозку репатриированных в определенные государственные специализированные учреждения, организует передачу погибших представителям правоохранительных органов в системе МВД и судебно-медицинской экспертизы в системе Минздрава», — говорится в сообщении.

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Как писали «ФАКТЫ», недавно состоялся очередной обмен пленными.

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