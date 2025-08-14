Не упустите момент: опытные огородники назвали лучшее время для посадки озимого лука в 2025 году

В августе, согласно календарю огородника, еще не поздно посадить на даче быстрорастущую зелень, скороспелые редис, горох, огурцы, свеклу и некоторые цветы, например, ромашки, бархатцы, астры. А уже скоро придет время постепенно заниматься посадкой озимых культур, в частности лука.

В этом году, по утверждению chasdiy.org, благоприятным периодом для этого считаются осенние месяцы. Такая посадка позволит растению набраться сил до наступления настоящих холодов. Тем, кто при дачных работах руководствуется лунным календарем, следует помнить, что растущее под землей следует высаживать и собирать на нисходящий месяц.

Благоприятными днями для посадки озимого лука считаются 2−3, 5, 8−9, 11, 15−16, 25−30 сентября; 1−5, 9, 13, 19−20, 22−23, 27−28 октября и Ноябрь: 1−2, 4, 6, 9−10, 17−19, 23−25, 28, 30 ноября.

Опытные огородники советуют подготовить грядку, выбрав солнечный участок, на котором нет застоя воды. Почву нужно перекопать и внести компост или перегной. Посадочный лук (диаметром от 1 до 2,5 см) нужно углубить на 4 см, высаживая его на расстоянии около 10 см. После посадки грядку следует замульчировать.

О том, чем подкормить арбузы на даче в августе, чтобы они быстро созрели и были сладкими, читайте на нашем сайте.

