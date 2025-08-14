- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
- 14.08 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
- 14.08 22:00 Не хумусом единым: эта греческая закуска из баклажанов превосходит ожидания
- 14.08 21:31 Мне очень понравилось: Кэти Перри ответила на критику из-за хот-дога
- 14.08 21:02 Ароматические мешочки с лавандой: их можно сделать своими руками
- 14.08 20:45 Свечи-«троицы», щедрый стол и хождение по калину: что украинцы делали на Первую Пречистую, 15 августа, чтобы обеспечить здоровье и благополучие семьи
- 14.08 20:41 Покушение на владельца сети «Домино» Антона Шухнина — тревожный сигнал всему бизнесу Украины, — СМИ
- 14.08 20:34 Потерял родителей — стал защитником: на Прикарпатье почтили память героя, не перенесшего тяжелое ранение
- 14.08 20:06 Хрустящие квашеные огурцы на зиму: они точно должны быть в вашем погребе
- 14.08 19:42 Теряют быстрее, чем производят: в россии похвастались поставкой новой партии самолетов, их целых два
Не упустите момент: опытные огородники назвали лучшее время для посадки озимого лука в 2025 году
В августе, согласно календарю огородника, еще не поздно посадить на даче быстрорастущую зелень, скороспелые редис, горох, огурцы, свеклу и некоторые цветы, например, ромашки, бархатцы, астры. А уже скоро придет время постепенно заниматься посадкой озимых культур, в частности лука.
В этом году, по утверждению chasdiy.org, благоприятным периодом для этого считаются осенние месяцы. Такая посадка позволит растению набраться сил до наступления настоящих холодов. Тем, кто при дачных работах руководствуется лунным календарем, следует помнить, что растущее под землей следует высаживать и собирать на нисходящий месяц.
Благоприятными днями для посадки озимого лука считаются 2−3, 5, 8−9, 11, 15−16, 25−30 сентября; 1−5, 9, 13, 19−20, 22−23, 27−28 октября и Ноябрь: 1−2, 4, 6, 9−10, 17−19, 23−25, 28, 30 ноября.
Опытные огородники советуют подготовить грядку, выбрав солнечный участок, на котором нет застоя воды. Почву нужно перекопать и внести компост или перегной. Посадочный лук (диаметром от 1 до 2,5 см) нужно углубить на 4 см, высаживая его на расстоянии около 10 см. После посадки грядку следует замульчировать.
О том, чем подкормить арбузы на даче в августе, чтобы они быстро созрели и были сладкими, читайте на нашем сайте.
Фото Pixabay92
Читайте нас в Facebook
Весам стоит заняться поиском баланса во всем, а Рыбам — избегать излишней суеты: гороскоп на 14 августа