Чем подкормить арбузы на даче в августе, чтобы быстро созрели и были сладкими
Выращивать арбузы можно как в открытом грунте, так и в теплице. Тепличный метод дает отличные результаты. Чтобы получить хороший урожай, важно выращивать арбузы через рассаду. Семена имеют толстую оболочку, поэтому перед проращиванием их рекомендуется слегка потереть наждачной бумагой. Период рассады длится 20−35 дней, пишет «Майстерня ідей».
Схема подкормки и ухода
Для получения сладких и крупных арбузов важно придерживаться схемы подкормки:
• Первая подкормка — когда появляются первые настоящие листики.
• Второе — через 10 дней после высадки (можно использовать азофоску).
• Третье и четвертое — в период бутонизации и цветения.
• Следующие — каждые 2 недели во время роста плодов.
С июля следует переходить на фосфорно-калийные удобрения, поскольку плоды уже завязались. Арбузы лучше всего растут на почвах с pH 6−6.8. Внесение древесной золы помогает поддерживать оптимальный уровень кислотности.
В начале августа вносится финальная подкормка — сульфат калия (1 столовая ложка на 10 л воды) или монофосфат калия. Калий необходим для полного созревания плодов и для их сладости.
Арбузы — светолюбивая культура. Даже небольшое затенение может снизить урожай, замедлить созревание и ухудшить вкусовые качества.
Раньше «ФАКТЫ» писали, с чем нельзя есть арбуз, и как выбрать спелый арбуз с помощью… ногтя.140
