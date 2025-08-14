ГБР завершило расследование дела Шабунина: что будет дальше

В Государственном бюро расследований, работники которого ранее сообщили о подозрении в уклонении от военной службы и мошенничестве руководителю Центра противодействия коррупции Виталию Шабунину, заявили о «завершении расследования уголовного производства в отношении одного из военных, который, по данным следствия, систематически уклонялся от прохождения военной службы при содействии командира военной части».

ВІДЕО ДНЯ

«После ознакомления с материалами дела стороной защиты обвинительный акт будет передан в суд», — заявили в ГБР и добавили, что «суд расставит все точки над „i“ и даст окончательную оценку действиям подозреваемого». В Госбюро расследований отмечают, что «следствие было проведено объективно и в максимально сжатые сроки, с соблюдением всех требований закона».

Следствие утверждает, что военнослужащий мобилизовался в 2022 году, но долгое время не появлялся по месту службы, «находясь под видом „командировок“ в гражданских учреждениях, не принадлежащих к составу Сил обороны». Впрочем, ежемесячно получал денежное довольствие, чем нанес государству ущерб более чем на 224 тысячи гривен.

В рамках этого же уголовного производства было сообщено о подозрении и командиру военнослужащего. Ему инкриминируют статью об пособничестве в уклонении подчиненного от исполнения обязанностей военной службы, совершенном по предварительному сговору, и злоупотребление служебным положением. Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

РЕКЛАМА

Напомним, что в прошлом месяце суд избрал Шабунину меру пресечения в виде личного обязательства до 20 августа.

Фото ГБР

РЕКЛАМА

48

Читайте нас в Facebook