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Политика

Суд не стал арестовывать Шабунина, но загранпаспорт отобрал

19:53 15 июля 2025
Шабунину приказали сдать загранпаспорт. Фото ЦПК

Главе общественной организации «Центр противодействия коррупции» Виталию Шабунину, которого ГБР подозревает в уклонении от военной службы и завладении чужим имуществом путем мошенничества, совершенном в крупных размерах, суд избрал меру пресечения.

Судебное заседание проходило в столичном Печерском суде. В ЦПК отмечали, что адвокат Шабунина заявил отвод судьи Светлане Гречаной, поскольку в свое время организация публиковала критические сообщения о ней. Но ему было отказано.

А теперь стало известно, что судья удовлетворила ходатайство прокуроров о мере пресечения в виде личного обязательства. Срок действия — до 20 августа.

Шабунин должен прибывать по вызову следователя, судьи или прокурора, не отлучаться с места, где несет службу, не посещать здание НАПК и сдать паспорт для выезда за границу.

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«Из ходатайства в последний момент исчезло требование о ношении электронного браслета», — отметили в ЦПК и добавили, что за два года расследование ГБР не смогло допросить руководство НАПК о командировке Виталия Шабунина и ни разу не допросило его до объявления подозрения.

Материал «Известные юристы, военные и общественные деятели отреагировали на вручение подозрения Шабунину: что говорят» читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото со страницы ЦПК в соцсетях

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