Более 90 шахедов и ракеты: ночная атака накрыла Харьковщину и Черниговщину, в Сумах пылает АЗС

Утром 15 августа под вражеским ударом с воздуха снова находилась Сумщина — российский дрон атаковал автозаправочную станцию на окраине Сумской громады.

«Около 5:40 российский БпЛА ударил по гражданскому авто на территории АЗС. Начался пожар. Повреждены помещение и легковой автомобиль. Водитель получил ожоги, ему оказывают медицинскую помощь. К счастью, работники АЗС не пострадали», — сообщил руководитель ОВА Олег Григоров.

По данным Воздушных сил ВСУ, ночью враг применил две баллистические ракеты Искандер-М с территории Воронежской и Брянской областей россии, а также 97 дронов-камикадзе разного типа: как Shahed, так и беспилотники-имитаторы.

Ударными БпЛА атакованы прифронтовые районы Харьковщины, Сумщины, Донецкой области, Черниговщины, ракетами — Харьковщина и Черниговщина.

«По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание ракет и 34 БпЛА на 13 локациях», — отметили в командовании ПС.

Ранее сообщалось, что жители российской Сызрани утром 15 августа жаловались на неизвестные дроны, атаковавшие местный НПЗ. А Генштаб ВСУ подтверждал удар по российскому порту в Астраханской области и судну с комплектующими к дронам-камикадзе, поставляемым в рф из Ирана.

Фото со страницы Олега Григорова

