- 10:25 «Если встреча будет плохая, я никому не буду звонить»: что сказал Трамп о саммите на Аляске
- 10:01 В Кабмине готовят новые пенсии: кому доплатят и сколько
- 09:57 Нанесли ущерб государству на 10 млн грн: генпрокурор объявил о 19 подозрениях в Черновицкой области
- 09:46 Бюджетно, экологично, эффективно: лайфхаки с содой для дома и красоты
- 09:44 «Динамо» получило последнего соперника на пути в основной раунд еврокубков
- 09:25 Более 90 шахедов и ракеты: ночная атака накрыла Харьковщину и Черниговщину, в Сумах пылает АЗС
- 09:05 Пенсионеров разрешили «призывать» в «Армию восстановления»: сколько обещают платить
- 08:41 Украина атакует глубоко в тылу: ВСУ ударили по российскому порту, сбили Су-30СМ и ударили по Енакиево
- 08:16 Финансовый успех Овнов, интересное предложение Козерогам и неожиданность для Рыб: гороскоп на 15 августа
- 07:11 Неизвестные дроны атаковали российский город Сызрань: в районе НПЗ начался пожар
- 06:13 «Большая часть жизни позади»: 50-летний Леонардо Ди Каприо прокомментировал свой возраст
- 00:12 «Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча
Более 90 шахедов и ракеты: ночная атака накрыла Харьковщину и Черниговщину, в Сумах пылает АЗС
Утром 15 августа под вражеским ударом с воздуха снова находилась Сумщина — российский дрон атаковал автозаправочную станцию на окраине Сумской громады.
«Около 5:40 российский БпЛА ударил по гражданскому авто на территории АЗС. Начался пожар. Повреждены помещение и легковой автомобиль. Водитель получил ожоги, ему оказывают медицинскую помощь. К счастью, работники АЗС не пострадали», — сообщил руководитель ОВА Олег Григоров.
По данным Воздушных сил ВСУ, ночью враг применил две баллистические ракеты Искандер-М с территории Воронежской и Брянской областей россии, а также 97 дронов-камикадзе разного типа: как Shahed, так и беспилотники-имитаторы.
Ударными БпЛА атакованы прифронтовые районы Харьковщины, Сумщины, Донецкой области, Черниговщины, ракетами — Харьковщина и Черниговщина.
«По предварительным данным, по состоянию на 08:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 63 вражеских БпЛА типа Shahed и дронов-имитаторов разных типов на севере и востоке страны. Зафиксировано попадание ракет и 34 БпЛА на 13 локациях», — отметили в командовании ПС.
Ранее сообщалось, что жители российской Сызрани утром 15 августа жаловались на неизвестные дроны, атаковавшие местный НПЗ. А Генштаб ВСУ подтверждал удар по российскому порту в Астраханской области и судну с комплектующими к дронам-камикадзе, поставляемым в рф из Ирана.
Фото со страницы Олега Григорова39
Читайте нас в Facebook
Близнецам — «Паж мечей» и бдительность, Весам — «Правосудие» и проверка на честность: Таро-прогноз на 15 августа