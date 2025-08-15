Максим Галкин устроил экскурсию по Даугавпилсу после перелома руки (фото)

Несмотря на травму руки после ДТП в Латвии, юморист Максим Галкин находится в хорошем настроении, ведь его тур по этой стране успешно завершился.

Об этом мужчина Примадонны написал в социальной сети.

«Завершился мой летний тур по городам Латвии — 9 концертов в семи городах, около 13 тысяч зрителей, гора цветов, море смеха и невероятный заряд энергии для меня на целый год! Спасибо, Латвия», — написал юморист.

Также в один из последних дней в стране Максим Галкин устроил экскурсию по городу Даугавпилсу, в которой прошелся по его необычным местам.

В комментариях читатели его блога благодарили Максима за удовольствие, которое получили на концерте, а также желали скорейшего выздоровления.

Напомним, что в социальной сети Максим Галкин помимо своих фото, а также фото жены Аллы Пугачевой часто публикует снимки детей, Лизы и Гарри, давая возможность читателям удивляться тому, как быстро они растут.

