41.06 / 41.60 48.01 / 48.65
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Шоу-бизнес

Максим Галкин устроил экскурсию по Даугавпилсу после перелома руки (фото)

11:15 15 августа 2025
Максим Галкин

Несмотря на травму руки после ДТП в Латвии, юморист Максим Галкин находится в хорошем настроении, ведь его тур по этой стране успешно завершился.

Об этом мужчина Примадонны написал в социальной сети.

«Завершился мой летний тур по городам Латвии — 9 концертов в семи городах, около 13 тысяч зрителей, гора цветов, море смеха и невероятный заряд энергии для меня на целый год! Спасибо, Латвия», — написал юморист.

РЕКЛАМА

Также в один из последних дней в стране Максим Галкин устроил экскурсию по городу Даугавпилсу, в которой прошелся по его необычным местам.

В комментариях читатели его блога благодарили Максима за удовольствие, которое получили на концерте, а также желали скорейшего выздоровления.

РЕКЛАМА

Напомним, что в социальной сети Максим Галкин помимо своих фото, а также фото жены Аллы Пугачевой часто публикует снимки детей, Лизы и Гарри, давая возможность читателям удивляться тому, как быстро они растут.

71

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на 15 августа 2025 года. Фото Pixabay

Финансовый успех Овнов, интересное предложение Козерогам и неожиданность для Рыб: гороскоп на 15 августа

Закуска из баклажанов. Фото Светланы Слободянюк

Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком

В Павлограде задержан информатор россиян. Фото СБУ

Камера в коробке из-под сока: СБУ разоблачила информатора, который помогал рф бить по Павлограду

запуск ракет

Еще больше украинцев погибнет: офицер о воздушном перемирии, которое требует рф

Следующий материал
Новости партнеров