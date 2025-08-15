- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
- 15.08 22:01 Карпатка с черникой: десерт, который хочется съесть до последней крошки
- 15.08 21:37 В интересах Столара? СМИ о 66% братьев Астионов в «Техно-Онлайн», которая претендует на «Укрбуд»
- 15.08 21:32 Виноваты личные обстоятельства: известная певица отменила благотворительный концерт
- 15.08 21:03 Жара в доме невыносимая: простой и эффективный способ охлаждения
- 15.08 20:34 С честью и достоинством выполнял свой воинский долг: в бою на Харьковщине погиб 26-летний сапер из Винницкой области
- 15.08 20:23 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд
- 15.08 20:07 Джем из дыни: ароматное лакомство, которое понравится каждому
- 15.08 19:58 Гладкое, блестящее, здоровое: правда и мифы об оливковом масле для волос
- 15.08 19:43 «Прорыв» россиян под Добропольем: эксперт рассказал, что происходит и какая цель у врага
- 15.08 19:31 В Закарпатье сошли с рельсов три вагона пассажирского поезда: подробности от УЗ
- 15.08 18:59 Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа
Максим Галкин устроил экскурсию по Даугавпилсу после перелома руки (фото)
Несмотря на травму руки после ДТП в Латвии, юморист Максим Галкин находится в хорошем настроении, ведь его тур по этой стране успешно завершился.
Об этом мужчина Примадонны написал в социальной сети.
«Завершился мой летний тур по городам Латвии — 9 концертов в семи городах, около 13 тысяч зрителей, гора цветов, море смеха и невероятный заряд энергии для меня на целый год! Спасибо, Латвия», — написал юморист.
Также в один из последних дней в стране Максим Галкин устроил экскурсию по городу Даугавпилсу, в которой прошелся по его необычным местам.
В комментариях читатели его блога благодарили Максима за удовольствие, которое получили на концерте, а также желали скорейшего выздоровления.
Напомним, что в социальной сети Максим Галкин помимо своих фото, а также фото жены Аллы Пугачевой часто публикует снимки детей, Лизы и Гарри, давая возможность читателям удивляться тому, как быстро они растут.71
