Недаром Трамп оговаривается по Фрейду: аналитик о том, почему сейчас путин далек от «Мюнхена»

Российский публицист Владимир Пастухов — о ситуации с агрессией рф в Украине, которая сложилась накануне саммита на Аляске , где 15 августа должны встретиться президента США и россии. По его мнению, ничего похожего на «Мюнхен» сейчас нет.

«Если «мысль изреченная есть ложь», то «аналогия привлеченная есть обман». Кто только не вспомнил про Мюнхен за последние дни. Вроде все так, но только если не уходить с поверхности и не углубляться в детали, — пишет перед саммитом президентов США и россии Владимир Пастухов. — Начну с того, что на один неудачный «мюнхен», не остановивший мировую войну, приходятся несколько десятков примеров «умиротворения агрессора», которые таки эту самую войну предотвратили.

Перечислю первое, что приходит на ум: перемирие в корейской войне, перемирие во вьетнамской войне, предательство восставших Берлина, Будапешта, Праги, Варшавы. И уж вспомнить неприлично про Потсдам и Ялту, без которых не потребовались бы все эти восстания. Все эти «умиротворения» позволили советской империи стабильно существовать целых четыре десятилетия после Второй мировой войны, оставаясь тюрьмой для множества европейских народов, но это таки предотвратило Третью мировую и, скорее всего, также и Первую атомную войну. Так почему же мы начинаем и заканчиваем Мюнхеном?



Но можно копнуть и на две лопаты вглубь. Нынешняя ситуация совсем не похожа на ту, в контексте которой события развивались после Мюнхена. Самым интересным рассуждением в воспоминаниях Шпеера — одного из самых крутых интеллектуалов в окружении Гитлера, — является мысль о том, что именно спровоцировало Гитлера на столь масштабную агрессию. Шпеер считает, что изначально планы Гитлера были весьма скромными и ограничивались реваншистскими стремлениями. Но его провоцировала легкость завоеваний и легкомысленность, с которой страны Запада делали ему «подарки». Молниеносный аншлюс Австрии, бессловесная покорность Чехословакии, падение Польши за какие-то пару месяцев, — все это искажало представления нацистов о реальности и создавало иллюзию, что так будет вечно, так будет везде. И даже при этом у Гитлера и в мыслях не было воевать на два фронта. То, что он вляпался одновременно в войну и со Сталиным, и с Черчиллем, — это «баг», а не «фича».



Если всмотреться внимательней в обстановку вокруг нас, то мы не увидим ничего общего с обстановкой «вокруг Мюнхена». россии эта война не далась легко, и она ни на что путина не вдохновляет, кроме поиска выхода из крайне сложного положения, в которое он себя и рф впридачу загнал. Вот если бы он действительно доехал на танке до Киева за четыре дня, то был бы предмет для разговора. Но он застрял на почти четыре года в грязи и крови — Трампа надо понимать аллегорически.

Эти годы стали не столько временем создания иллюзий, сколько временем их разрушения. На мой взгляд, украинцы своим героическим сопротивлением с «минусового уровня» не дали «Мюнхену» состояться. Байден, при всех своих ошибках, не дал «Мюнхену» состояться, решив оказать военно-техническую и финансовую помощь Украине в самый сложный момент. Джонсон — не то чтобы Черчилль, но тоже еще тот «англосакс», — не дал «Мюнхену» состояться, сформулировав идеологию «антипутинского альянса». Все это вместе взятое сформировало ситуацию, далекую от вдохновляющей на подвиги.



россия упала в позиционную войну, весьма похожую на ту, что сто лет назад привела ее к революции и катастрофе. Она теряет не только сотни тысяч солдат на фронтах, ее экономика деградирует, она теряет влияние в своих бывших колониях. Только что ее провели «мордой по столу» в Закавказье, и ей даже ответить нечем. Китай — тот еще друг. Индия — и не друг, и не враг, а так. Турция — очевидный враг, прикидывающийся другом. На кого опереться «великому собирателю земель русских»? Все — предатели. Поймите меня, я не то чтобы против аналогий — сам их очень люблю. Но примерять их надо осторожно, с внимательным вчитыванием в детали. Обстановочка сейчас для путина не «мюнхенская», ох, не «мюнхенская». Больше все-таки похоже на «Московский мирный договор». Недаром Трамп оговаривается по Фрейду…"

