«Если встреча будет плохая, я никому не буду звонить»: что сказал Трамп о саммите на Аляске
Президент США Дональд Трамп на вопрос, могли ли его угрозы санкциями повлиять на решение путина согласиться на встречу, ответил, что все имеет влияние.
«Вторичные тарифы против Индии по сути лишили их возможности покупать нефть у россии. Конечно, когда вы теряете своего второго по величине клиента и, вероятно, потеряете своего первого по величине клиента, я думаю, что это, вероятно, играет определенную роль», — сказал Трамп The Guardian.
Американского президента также спросили, готов ли он предоставить «экономические стимулы» россии, чтобы она прекратила боевые действия в Украине, но он отказался отвечать, объяснив, что «не хотел бы обнародовать свою игру».
Он неоднократно говорил, что россия имеет «огромный потенциал», ценный в «нефти и газе, очень прибыльном бизнесе». Но Трамп подчеркнул, что он прежде всего заинтересован в достижении прогресса с путиным, и тогда он немедленно позвонит Зеленскому, чтобы «пригласить его туда, где мы собираемся встретиться».
«Если это будет плохая встреча, я никому не буду звонить. Я еду домой. Но если это будет хорошая встреча, я позвоню президенту Зеленскому и европейским лидерам», — сказал президент США.
Он добавил, что проведет пресс-конференцию при любом сценарии, даже если переговоры провалятся.
Напомним, что накануне саммита на Аляске Украина и союзники согласовали 5 общих принципов по завершению войны.181
