Возможно, до 1700 гривен: в Украине хотят ввести штрафы за нарушение комендантского часа

С начала российской агрессии против Украины был введен комендантский час, который периодически нарушается. Тем временем Кабинет министров Украины одобрил проект Закона «О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях по усилению ответственности за нарушение требований особого правового режима — военного положения, которое вводится в Украине или в отдельных ее местностях».

Об этом сообщил представитель КМУ в Верховной Раде Тарас Мельничук. По его словам, документ предлагает через дополнение Кодекса Украины об административных правонарушениях новой статьей об ужесточении нарушений требований военного положения.

В частности, предусматривается установить ответственность за:

нарушение въезда (входа), пребывания в населенных пунктах, из которых проводится общая обязательная эвакуация;

за отсутствие специально выданных пропусков или удостоверений;

за нарушение гражданами комендантского часа (запрещения пребывания в определенный период суток на улицах и в других общественных местах без специально выданных пропусков).

Предлагаются также изменения в статью 262 Кодекса Украины об административных правонарушениях, которым предусматривается предоставить право органам полиции производить административное задержание в отношении нарушителей.

Поскольку текста самого законопроекта в открытом доступе нет, пока неизвестно, какие именно наказания предусмотрены в документе за эти нарушения.

В настоящий момент штрафа за нарушение комендантского часа в Украине нет, и его нарушитель может быть наказан за злостное неповиновение представителям власти, что предполагает на выбор судьи — штраф до 255 гривен, общественные работы до 60 часов, административный арест на 15 суток или исправительные работы до 2 месяцев с удержанием 20% зарплаты.

Напомним, что в декабре 2024 года Кабмин подал в ВР законопроект № 12354, которым предлагал установить штраф за нарушение комендантского часа от 850 до 1700 гривен, но 27 июня 2025-го он был отозван.

Тем временем с 1 августа украинских предпринимателей ожидают штрафы за нарушение правил применения регистраторов расчетных операций.

