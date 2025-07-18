Льготный период заканчивается: кому из предпринимателей грозят штрафы с 1 августа

С 1 августа 2025 года в Украине возвращаются штрафы за нарушение требований законодательства по применению регистраторов расчетных операций (РРО и ПРРО).

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Для бизнеса это означает возврат к финансовым санкциям в полном размере: 100% стоимости товаров за первое нарушение и 150% за каждое следующее.

Ранее предприниматели платили заниженную сумму штрафов — 25% за первое нарушение и 50% за повторное. Это был переходный период, введенный для того, чтобы бизнес успел подготовиться к переменам.

Как известно, самое очевидное нарушение — это продажа товара «мимо кассы» или проведения через регистратор суммы меньше реальной. Налоговые органы расценивают это как прямое сокрытие дохода с максимальными последствиями, напоминает «Эксперт».

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Как известно, каждая операция должна сопровождаться чеком — бумажным или электронным. Отсутствие чека у покупателя автоматически означает нарушение, даже если операция проведена через РРО.

Отсутствие в чеке хотя бы одного обязательного реквизита приравнивается к невыдаче неправильного чека и штрафу.

Но законодательство содержит исключения для предпринимателей, работающих на прифронтовых и временно оккупированных территориях, а также для освобожденных от обязанности применять кассовые аппараты.

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Освобождение в отношении предпринимателей, работающих на прифронтовых и временно оккупированных территориях, действует до даты завершения оккупации или боевых действий на соответствующей территории и не отменяется 1 августа. Но это касается неприменения штрафных санкция, а не использования РРО.

Список таких территорий определяется приказом Министерства развития общин и территорий Украины № 376 от 28 февраля 2025 года.

От использования РРО освобождены:

- ФЛП 1 группы единого налога.

- Предприниматели, получающие оплату исключительно в форме банковского перевода (прямой перевод со счета на счет по реквизитам IBAN, без использования карт или платежных сервисов). Важно не путать это с интернет-эквайрингом (LiqPay, Fondy) и оплатой картами через POS-терминалы, которые являются расчетными операциями и требуют применения РРО.

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- Некоторые виды деятельности, перечисленные в статье 9 Закона об РРО (например, торговля на рынках из лотков определенными товарами, продажа газет, жетонов и т. п. ).

Следует отметить, что финансовые санкции (штрафы) налагаются на субъекта хозяйствования (ФЛП или юридическое лицо).

А административный штраф (от 34 до 170 грн) налагается на работника (кассира), проведшего операцию с нарушением закона, и на должностных лиц согласно ст. 155−1 КУоАП.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о возможном росте налогов в Украине на 23%, что уже нашло поддержку в МВФ.

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