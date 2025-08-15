- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
«Нужен человек»: Тина Кароль рассказала, какого жениха ищет
Украинская певица Тина Кароль, недавно выпустившая лирическую композиция «Людині потрібна людина», решила поинтересоваться у искуственного интеллекта, кто из холостяков — представителей украинского шоубиза, спорта и политикума, подошел бы ей.
Видео, на котором она интересуется списком завидных холостяков у ChatGPT, она выложила в TikTok.
«Представим себе, что Тина Кароль якобы героиня шоу «Холостячка», — начала читать ответ ИИ певица и засмеялась: «Нет!»
Искуственный интеллект предложил ей восьмерых претендентов: Александра Пономарева, Владимира Остапчука, Святослава Вакарчука, Александра Усика, Артема Пивоварова, Михаила Подоляка, Алексея Дурнева, Ростислава Продана.
Большинство из предложенных кандидатов вовсе не были холостяками. Не принесли особого успеха и повторные попытки уточнить список. Хотя ИИ внес в него и другие кандидатуры. К примеру, кулинара Хименеса Эктора-Браво и главу ОП Андрея Ермака.
Так что Тина Кароль решила прекратить попытки, чтобы они не закончились скандалом.
Ранее певица поразила поклонников новым луком — она снялась в платье бренда Nué, которое подчеркнуло ее стройную фигуру.
Фото — скриншот161
