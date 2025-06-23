- 00:01 Клубный чемпионат мира-2025 по футболу: календарь, результаты и видеообзоры матчей, расписание телетрансляций
- 23.06 22:38 Ломаченко отреагировал на ракетный обстрел родного города: о российских извергах ни слова
- 23.06 22:27 Стоит ли покупать две одинаковых вещи разных цветов: в приоритете цвет, который освежает
- 23.06 22:00 Королевское лакомство: готовится очень просто
- 23.06 21:31 «Грязью поливают те, кто в своей жизни ничего не достиг!»: новый образ Тины Кароль не оставил равнодушными украинцев
- 23.06 21:02 Не выбрасывайте гнилые помидоры: можете использовать их в саду
- 23.06 20:35 Почти три года ждали чуда: в бою на Донетчине погиб слесарь с Черкасчины
- 23.06 20:07 Картофельный салат с яйцами: простой и вкусный рецепт, который точно вам понравится
- 23.06 19:44 Смогут использовать до 800 «Шахедов»: рф в разы увеличивает производство дронов
- 23.06 19:19 Ждут страшные испытания: популярная актриса спела гимн на вершине Говерлы
- 23.06 19:18 «россия издевается над памятью погибших»: глава МВД — об обмене телами и цинизме врага
- 23.06 19:04 Девам — «Тройка жезлов» и подведение итогов, Скорпионам — «Солнце» и заряд энергии: Таро-прогноз на вторник, 24 июня
«Грязью поливают те, кто в своей жизни ничего не достиг!»: новый образ Тины Кароль не оставил равнодушными украинцев
Тина Кароль снова удивила поклонников своим новым луком, выбрав роскошное платье, которое подчеркнуло стройную фигуру певицы. Соответствующее видео звезда опубликовала в Facebook.
Платье артистки имеет смелое декольте, от него просто невозможно оторвать взгляд. Автором этого наряда является бренд Nué. На официальном сайте указано, что он стоит 33 500 гривен.
«Человек, сидящий на горе, не упал туда с неба», — подписала фотографии Тина.
Также Кароль потанцевала в видео под новую песню «Балконы». Певица показала несколько грационных движений и улыбалась в камеру. Поклонники засыпали артистку комплиментами.
«Тяжелый труд над собой, своим телом и творчеством, — написали поклонники. — А грязью поливают те, кто в своей жизни ничего не достиг! Молодец, Тина, так держать!». «Как йога на Вас хорошо действует! Ваше тело это дело. Очень красивая. Можно смотреть вечно», — такие сообщения оставили подписчики для Тины.
Ранее певица поразила украинцев умением стрелять.402
Читайте нас в Facebook
Близнецам не желательно влезать в долги, а у Весов и Львов возможен неожиданный бонус: финансовый гороскоп на неделю 23 — 29 июня