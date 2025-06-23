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«Грязью поливают те, кто в своей жизни ничего не достиг!»: новый образ Тины Кароль не оставил равнодушными украинцев

21:31 23 июня 2025
Тина Кароль

Тина Кароль снова удивила поклонников своим новым луком, выбрав роскошное платье, которое подчеркнуло стройную фигуру певицы. Соответствующее видео звезда опубликовала в Facebook.

Платье артистки имеет смелое декольте, от него просто невозможно оторвать взгляд. Автором этого наряда является бренд Nué. На официальном сайте указано, что он стоит 33 500 гривен.

«Человек, сидящий на горе, не упал туда с неба», — подписала фотографии Тина.

Также Кароль потанцевала в видео под новую песню «Балконы». Певица показала несколько грационных движений и улыбалась в камеру. Поклонники засыпали артистку комплиментами.

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«Тяжелый труд над собой, своим телом и творчеством, — написали поклонники. — А грязью поливают те, кто в своей жизни ничего не достиг! Молодец, Тина, так держать!». «Как йога на Вас хорошо действует! Ваше тело это дело. Очень красивая. Можно смотреть вечно», — такие сообщения оставили подписчики для Тины.

Ранее певица поразила украинцев умением стрелять.

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