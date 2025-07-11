Наконец: сеть отреагировала на новую песню Тины Кароль

Популярная певица Тина Кароль, поразившая умением метко стрелять, выпустила лирическую песню. По словам артистки, композиция «Людині потрібна людина» об отношениях между двумя и эмоциональной безопасности. Напомним, недавно сеть отреагировала на новый образ певицы.

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— Я счастлива спеть эту песню, потому что такие глубокие смыслы остаются на годы с людьми, и такие песни становятся хитами, у которых нет моды или времени, — поделилась Тина Кароль, презентуя новую работу.

Вместе с выходом песни состоялась и премьера клипа на нее. Режиссером видео стала Ната Курган, уже работавшая с Кароль в «Балконы», «Стерва», «Колокола». В клипе только Тина на фоне Днепра и моста через реку в Киеве.

Поклонники певицы откликнулись на ее новую работу и добавили, что наконец-то услышали «настоящую» Тину.

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«Нужен человек — это точно, — написали в комментариях. — Трудно быть одинокой, очень. Один взгляд, прикосновение, слово — и уже легче…»

«Наконец-то красивый клип без лишних неуместных декораций, просто красивая Тина, Днепр, голос и слова, в таких простых клипах без лишней мишуры есть настоящая красота!» — поделились впечатлением.

«Наконец-то я дождался от Тины шикарную песню!» — поблагодарили за хит.

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«Люблю такие песни, в этой песне почувствовала каждое слово, честно хочется плакать, потому что у каждой женщины есть такой этап в жизни, когда ей нужен человек, а его или нет, или он на расстоянии…» — поделились ощущениями.

«Наконец-то хорошая песня (по сравнению с „Балконами“), — написали в сети. — И хорошая Тина, без самолюбования».

Ранее популярные артисты выпустили взрывной дуэт.

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