Жара в доме невыносимая: простой и эффективный способ охлаждения

Летняя жара может превратить ваш дом в настоящую духовку. Особенно тяжело это выдержать ночью, когда нечем дышать, и сон превращается в борьбу за выживание. Не у всех есть кондиционер, а вентиляторы только гоняют горячий воздух. Есть метод, который не требует никаких технологий или затрат. Все, что вам нужно, это… влажная тряпка и открытое окно, пишет Zielony Ogrodek.

Это работает по принципу испарения воды, которая поглощает тепло из окружающей среды. Влажная ткань действует как охлаждающий барьер — горячий внешний воздух проходит через нее и охлаждается. Эффект можно сравнить с миниатюрным испарительным кондиционером, но без электричества и шума.

Чтобы достичь наилучших результатов, помните несколько простых правил.

Выберите легкую, водопоглощающую ткань, например, хлопковую простыню или махровое полотенце. Замочите ткань в холодной воде, отожмите лишнюю воду, но не пересушивайте ее. Повесьте ее в открытом окне так, чтобы она свободно покрывала всю поверхность и позволяла воздуху циркулировать. Установите вентилятор, если он у вас есть, чтобы направить воздух через мокрую ткань в комнату. Ткань должна быть надежно закреплена, чтобы предотвратить ее сползание на подоконник или радиатор.

Всего за несколько минут температура в комнате значительно падает, а воздух становится приятно влажным и более сносным. Это особенно ценно ночью, когда более прохладные условия помогают быстрее заснуть.

Процесс испарения — это природное явление, которое используется тысячи лет. Вода, превращаясь в пар, поглощает тепло из окружающей среды, тем самым снижая температуру воздуха. В сухом и жарком климате этот метод работает лучше всего, но он также может принести настоящее облегчение и в нашей местности.

Если вы хотите усилить эффект, используйте ледяную воду или добавьте несколько кубиков в миску, в которой вы замачиваете ткань. Повесьте ткань вечером или рано утром, когда на улице прохладнее — это будет способствовать естественной циркуляции воздуха. Закройте другие окна, особенно те, что выходят на юг, чтобы минимизировать солнечное нагревание.

Хотя это может показаться несколько примитивным, этот простой трюк работает удивительно хорошо. Более того, он бесплатный, не требует электричества и может использоваться почти в любом доме — даже на верхнем этаже.

Напомним несколько простых советов, которые помогут спастись в адскую жару.

