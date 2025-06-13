Наконец-то это сделала: Jerry Heil дважды откладывала премьеру новой песни

Популярная певица, представительница Украины на «Евровидении-2024» Jerry Heil поразила новой работой. Артистка выпустила музыкальный фильм на свою песню Love me hard. Англоязычная композиция вошла в альбом Jerry Heil «Архитипы» и стала первой экранизацией из шестнадцати треков.

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«Этому треку — годы, — призналась артистка, презентуя песню. — Я написала его «на вырост». К собственному произведению, родившемуся из бессознательного, надо порой дорасти сознанием. То есть такую музыку я писала всегда. Это и есть я. Вторым шагом было — позволить себе услышать себя. А теперь я даю это услышать и увидеть вам.

Я всегда мечтала писать музыку для кино — готическую, мистическую, глубже, чем обычный поп. И сейчас я наконец-то это сделала, потому что чувствую: мир готов, я готова, и украинская музыкальная индустрия готова расти вместе со мной".

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Режиссером клипа, снятого в жанре эротического хоррора, стала Валерия Фадеева. В центре сюжета — парень, который приходит в библиотеку за конкретной книгой. Он влюблен в ее героиню, и образ вымышленной девушки становится его зависимостью. Один из символов этого — гранат, воплощающий искушение, страсть и контроль.

«Мы то же самое делаем и в реальной жизни: идеализируем людей, наделяя их чертами, которые хотим в них видеть, придумываем из них других, а потом разочаровываемся, когда они оказываются иными, — добавила певица. — Я инвестировала в эту работу больше ресурсов, чем в любую другую, хотя знала: это не форматная поп-песня, которая „точно залетит“. Я сделаю все, чтобы она нашла своего слушателя, но какой бы ни была ее судьба — я просто не могла ее не выпустить. Потому что я и есть целевая аудитория такой музыки».

В видео Jerry Heil появилась в образе от украинского дизайнера Ивана Фролова, созданного специально для съемок клипа. Кстати, именно в нем артистка объявляла баллы от Украины на «Евровидении-2025».

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Известно, что премьера видеоработы была запланирована на 6 июня, однако из-за массированной комбинированной атаки на Украину, произошедшей в ночь накануне, Jerry Heil решила отложить премьеру. Ее перенесли на 10 июня, но и в эту ночь россия снова нанесла массированный удар. Команда артистки решила во второй раз отложить презентацию.

Ранее певица поразила драматическим видео.

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