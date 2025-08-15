41.06 / 41.60 48.01 / 48.65
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Клуб потребителей

Как обрезать сливу в августе, чтобы не уничтожить дерево: советы садоводам

16:59 15 августа 2025
Как правильно провести летнюю обрезку сливы после сбора плодов - Фото: rivne.media

Нынешний обильный урожай сливы обнаружил недостатки в формировании кроны. Многие ветви сломались под тяжестью плодов, что повлекло за собой необходимость летней обрезки, пишет «Майстерня ідей».

Особенности летней обрезки сливы

Обрезать сливу летом следует, чтобы улучшить ее санитарное состояние и предотвратить болезни. Однако делать это нужно с осторожностью, особенно в августе после сбора урожая.

Важные правила:

РЕКЛАМА

• Избегайте кардинальной обрезки: сильная обрезка может спровоцировать активный рост новых побегов, которые не успеют созреть до морозов и погибнут.
• Правильный срез: Однолетние приросты обрезайте не более чем на 1/3 длины. Это предотвратит активный рост новых побегов вместо плодоносящих почек.
• Угол отхождения ветвей: Обратите внимание на углы ветвей — если они меньше 40 градусов, это может привести к разрывам.
• Защита срезов: После любой обрезки обязательно обрабатывайте срезы садовым варом.
• Постепенность: Не удаляйте много веток за один раз. Неправильная обрезка при вегетации может повредить дерево.

Таким образом, осторожная санитарная обрезка в августе поможет убрать поврежденные ветки и поддержать здоровье дерева.

Раньше «ФАКТЫ» писали, чем подкормить арбузы на даче в августе, чтобы быстро созрели и были сладкими.

РЕКЛАМА

112

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на 15 августа 2025 года. Фото Pixabay

Финансовый успех Овнов, интересное предложение Козерогам и неожиданность для Рыб: гороскоп на 15 августа

запуск ракет

Еще больше украинцев погибнет: офицер о воздушном перемирии, которое требует рф

Таро-прогноз на 16 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа

Закуска из баклажанов. Фото Светланы Слободянюк

Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком

Следующий материал
Новости партнеров