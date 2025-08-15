- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
Как обрезать сливу в августе, чтобы не уничтожить дерево: советы садоводам
Нынешний обильный урожай сливы обнаружил недостатки в формировании кроны. Многие ветви сломались под тяжестью плодов, что повлекло за собой необходимость летней обрезки, пишет «Майстерня ідей».
Особенности летней обрезки сливы
Обрезать сливу летом следует, чтобы улучшить ее санитарное состояние и предотвратить болезни. Однако делать это нужно с осторожностью, особенно в августе после сбора урожая.
Важные правила:
• Избегайте кардинальной обрезки: сильная обрезка может спровоцировать активный рост новых побегов, которые не успеют созреть до морозов и погибнут.
• Правильный срез: Однолетние приросты обрезайте не более чем на 1/3 длины. Это предотвратит активный рост новых побегов вместо плодоносящих почек.
• Угол отхождения ветвей: Обратите внимание на углы ветвей — если они меньше 40 градусов, это может привести к разрывам.
• Защита срезов: После любой обрезки обязательно обрабатывайте срезы садовым варом.
• Постепенность: Не удаляйте много веток за один раз. Неправильная обрезка при вегетации может повредить дерево.
Таким образом, осторожная санитарная обрезка в августе поможет убрать поврежденные ветки и поддержать здоровье дерева.
Раньше «ФАКТЫ» писали, чем подкормить арбузы на даче в августе, чтобы быстро созрели и были сладкими.112
