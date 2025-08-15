41.06 / 41.60 48.01 / 48.65
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Мир

Программа U4U подходит к концу: что будет с украинскими беженцами в США после 15 августа

17:39 15 августа 2025
120 тысяч украинских беженцев в США могут потерять защиту

Около 120 тысяч украинских беженцев в США начнут терять правовую защиту уже 15 августа, если администрация президента Дональда Трампа не примет соответствующих мер. Они могут быть арестованы и депортированы. Об этом пишет The Wall Street Journal.

В рамках программы «Единство за Украину» (U4U) в общей сложности примерно четверть миллиона украинцев прибыли в США. Приехавшие до 16 августа 2023 года все еще находятся под отдельной защитой, которая называется временным статусом.

Но примерно 120 000 человек, прибывших в этот день или позже, будут находиться в стране нелегально с момента окончания срока их гуманитарного условного увольнения.

Отметим, что администрация предыдущего президента Джозефа Байдена создала программу «Единство за Украину» как скорый способ позволить украинцам переехать, поскольку традиционная система США для беженцев может занимать годы для обработки заявлений.

РЕКЛАМА

Компромиссом было то, что каждый, кто пользовался программой, получал временный статус, делавший их уязвимыми по истечении срока его действия.

Как писали «ФАКТЫ», Германия ищет варианты, как сэкономить на выплатах украинцам.

РЕКЛАМА

223

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Гороскоп на 15 августа 2025 года. Фото Pixabay

Финансовый успех Овнов, интересное предложение Козерогам и неожиданность для Рыб: гороскоп на 15 августа

запуск ракет

Еще больше украинцев погибнет: офицер о воздушном перемирии, которое требует рф

Таро-прогноз на 16 августа 2025 года для всех знаков зодиака

Девам — «Отшельник» и поиск ответов, Ракам — «Солнце» и прорыв в делах: Таро-прогноз на 16 августа

Закуска из баклажанов. Фото Светланы Слободянюк

Настоящий взрыв вкуса: легкий рецепт закуски из баклажанов с базиликом и чесноком

Следующий материал
Новости партнеров