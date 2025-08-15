- 01:34 Красная дорожка и улыбка: на Аляске проходит историческая встреча Трампа и путина
Программа U4U подходит к концу: что будет с украинскими беженцами в США после 15 августа
Около 120 тысяч украинских беженцев в США начнут терять правовую защиту уже 15 августа, если администрация президента Дональда Трампа не примет соответствующих мер. Они могут быть арестованы и депортированы. Об этом пишет The Wall Street Journal.
В рамках программы «Единство за Украину» (U4U) в общей сложности примерно четверть миллиона украинцев прибыли в США. Приехавшие до 16 августа 2023 года все еще находятся под отдельной защитой, которая называется временным статусом.
Но примерно 120 000 человек, прибывших в этот день или позже, будут находиться в стране нелегально с момента окончания срока их гуманитарного условного увольнения.
Отметим, что администрация предыдущего президента Джозефа Байдена создала программу «Единство за Украину» как скорый способ позволить украинцам переехать, поскольку традиционная система США для беженцев может занимать годы для обработки заявлений.
Компромиссом было то, что каждый, кто пользовался программой, получал временный статус, делавший их уязвимыми по истечении срока его действия.
Как писали «ФАКТЫ», Германия ищет варианты, как сэкономить на выплатах украинцам.223
