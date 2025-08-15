Некоторые бригады ВСУ зависят от обеспечения Киева больше, чем от Минобороны. Если у столичных властей заберут 8 млрд грн налога на прибыль, они не попадут к военным. Об этом заявил народный депутат 8-го созыва Борислав Береза в эфире одного из телеканалов.

«Киев действительно помогает ВСУ, некоторые бригады зависят от обеспечения Киева больше, чем от Минобороны. Сейчас заберут эти деньги, и что дальше будет? С вероятностью 99,9% эти 8 млрд, которые власть хочет забрать у Киева, военные не получат. Раньше они их получали из столичного бюджета в виде дронов, РЭБов, автомобилей, помощи, сухпаев и т. д. », — заявил экс-нардеп.

По его словам, Минобороны не может выполнить в полной мере оборонные заказы даже при наличии денег.

«Например, в конце прошлого года Минобороны вернуло миллиарды гривен на Казначейский счет, потому что не смогло потратить эти деньги. Не выполнили госзаказ, не обеспечили фронт дронами. Помните то заявление Билецкого, когда он вышел и сказал, что они не получили ни одного дрона? То есть деньги есть, а выполнить заказ Минобороны не может, они бестолковые. Постоянные скандалы вокруг Государственного оператора тыла по оборонным закупкам, еде. Вы посчитайте, сколько подозрений от НАБУ и САП к чиновникам Минобороны, именно по обеспечению фронта», — отметил Борислав Береза.

Напомним, Верховная Рада в июле собиралась проголосовать за законопроект 13439−3 о внесении изменений в госбюджет. Им, в частности, предполагалось забрать из доходной части столичного бюджета поступления от 10% налога на прибыль — 8 млрд грн. Как заявил нардеп Алексей Гончаренко, сейчас «слуги народа» снова пытаются забрать из бюджета Киева эти деньги.

Оксана Продан, советница главы Ассоциации городов Украины Виталия Кличко, предупреждала, что это приведет к уменьшению помощи военным от громады столицы, также пострадали бы учителя, медики и переселенцы, обустроившиеся в Киеве.

Ранее Борислав Береза заявил о подготовке властями обысков и вручении подозрений депутатам Киевсовета.

