«Слуги народа» хотят забрать у Киева 8 млрд грн из помощи армии на премии, командировки и «единый марафон». Соответствующий законопроект сегодня поддержал бюджетный комитет Верховной Рады. Об этом написал народный депутат VIII созыва Борислав Береза.

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«Власти мало денег на свои капризы. Поэтому „Слуги“ хотят забрать у Киева 8 млрд грн с помощью армии на премии, командировки и „единый марафон“. Так, Бюджетный комитет Рады поддержал законопроект „слуг“ № 13439−3 (авторы — Гришина и Бондаренко). С 1 августа по 31 декабря 2025 года планируется забрать 10% налога на прибыль, который обычно идет в бюджет Киева, и перебросить его в Резервный фонд государственного бюджета. А это 8 миллиардов гривен. Власть, которая не может обеспечить ВСУ всем необходимым, перешла на новый уровень — мешать другим обеспечивать нашу армию», — написал он.

Береза отмечает, что именно эта сумма — 8 миллиардов гривен — запланирована в 2024 году в рамках столичной программы «Защитник Киева», предусматривающей закупку дронов, автомобилей, амуниции, средств связи, РЭБов и другого необходимого для нужд Вооруженных сил Украины.

«Власть решила грабить города. Начала с Киева, потому что здесь самый большой бюджет. А еще во власти знают, что киевляне „слуг“ искренне ненавидят. Поэтому, по логике власти, чем хуже столичной общине — тем лучше ей. Забрать деньги руками слуг, а затем пригнать к Кличко митинг — „Дайте деньги на ВСУ!“ — типичная примитивная схема Банковой», — отметил он.

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Экс-депутат также подверг критике действия авторов инициативы: по словам Березы, они не присутствовали ни физически, ни онлайн на заседании бюджетного комитета, где рассматривался вопрос.

«Потому что они только руки, которые давят на нужные кнопки, и тела, подающие нужные ОП законопроекты. Безголовые и беспринципные», — резюмировал Береза.

Ранее сообщалось, что в этом году Киев уже направил на помощь военным, а также в поддержку военнослужащих, ветеранов и их семей более 6 млрд грн. По инициативе городской власти эта сумма в ближайшее время должна была увеличиться еще на 2 млрд грн.

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