В пятницу, 15 августа, после провальной для отечественных клубов еврокубковой недели («Пафос» — «Динамо» — 2:0, «Пакш» — «Полесье» — 2:1, «Шахтер» — «Панатинаикос» — 0:0; по пенальти — 3:4) поединком во Львове стартовал 3-й тур украинской футбольной премьер-лиги.
Чемпионат Украины. 3-й тур
15 августа (пятница)
«Рух» (Львов) — «Оболонь» (Киев) — 1:2 (Лях, 62 — Устименко, 27, Суханов, 74). Юниорские составы — 2:3.
В 3-м туре УПЛ также сыграют: 16 августа (суббота) — «Александрия» — «Металлист 1925» (13:00), «Колос» — «Карпаты» (15:30), «Эпицентр» — «Динамо» (18:00); 17 августа (воскресенье) — «Кудривка» — «Полтава» (13:00), «Верес» — «Шахтер» (15:30), «Полесье» — ЛНЗ (18:00); 18 августа (понедельник) — «Заря» — «Кривбасс» (18:00).
Положение команд:
1. «Оболонь» — 7 очков (3 матча);
2. «Динамо» — 6 (2);
3. «Колос» — 6 (2);
4. «Заря» — 4 (2);
5. «Шахтер» — 4 (2);
6. ЛНЗ — 4 (2);
7. «Рух» — 3 (3);
8. «Кудривка» — 3 (2);
9. «Кривбасс» — 3 (2);
10. «Полесье» — 3 (2);
11. «Полтава» — 3 (2);
12. «Карпаты» — 1 (2);
13. «Металлист 1925» — 1 (2);
14. «Верес» — 0 (2);
15. «Эпицентр» — 0 (2);
16. «Александрия» — 0 (2).
Бомбардиры: 2 мяча — Андрей Сторчоус («Кудривка»), Кауан Элиас («Шахтер»), Сергей Суханов («Оболонь»).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье футболиста «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова случилось горе.
Фото ФК «Рух»
