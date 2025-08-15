41.06 / 41.60 48.01 / 48.65
Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 3-й тур, 15 — 18 августа: результаты и видеообзоры матчей, положение команд

20:23 15 августа 2025
Рух - Оболонь

В пятницу, 15 августа, после провальной для отечественных клубов еврокубковой недели («Пафос» — «Динамо» — 2:0, «Пакш» — «Полесье» — 2:1, «Шахтер» — «Панатинаикос» — 0:0; по пенальти — 3:4) поединком во Львове стартовал 3-й тур украинской футбольной премьер-лиги.

Чемпионат Украины. 3-й тур

15 августа (пятница)

«Рух» (Львов) — «Оболонь» (Киев) — 1:2 (Лях, 62 — Устименко, 27, Суханов, 74). Юниорские составы — 2:3.

В 3-м туре УПЛ также сыграют: 16 августа (суббота) — «Александрия» — «Металлист 1925» (13:00), «Колос» — «Карпаты» (15:30), «Эпицентр» — «Динамо» (18:00); 17 августа (воскресенье) — «Кудривка» — «Полтава» (13:00), «Верес» — «Шахтер» (15:30), «Полесье» — ЛНЗ (18:00); 18 августа (понедельник) — «Заря» — «Кривбасс» (18:00).

Положение команд:

1. «Оболонь» — 7 очков (3 матча);

2. «Динамо» — 6 (2);

3. «Колос» — 6 (2);

4. «Заря» — 4 (2);

5. «Шахтер» — 4 (2);

6. ЛНЗ — 4 (2);

7. «Рух» — 3 (3);

8. «Кудривка» — 3 (2);

9. «Кривбасс» — 3 (2);

10. «Полесье» — 3 (2);

11. «Полтава» — 3 (2);

12. «Карпаты» — 1 (2);

13. «Металлист 1925» — 1 (2);

14. «Верес» — 0 (2);

15. «Эпицентр» — 0 (2);

16. «Александрия» — 0 (2).

Бомбардиры: 2 мяча — Андрей Сторчоус («Кудривка»), Кауан Элиас («Шахтер»), Сергей Суханов («Оболонь»).

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в семье футболиста «Шахтера» и сборной Украины Георгия Судакова случилось горе.

Фото ФК «Рух»

20

