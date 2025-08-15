41.13 / 41.65 48.10 / 48.77
архив
ПОИСК
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Спорт

«Шахтер» без удаленных футболиста и тренера обидно уступил в серии пенальти «Панатинаикосу»: видеообзор матча

0:12 15 августа 2025
Шахтер - Панатинаикос

В четверг, 14 августа, донецкий «Шахтер», сыгравший c «Панатинаикосом» вничью в гостевой встрече (0:0), провел на стадионе имени Хенрика Реймана в польском Кракове ответный матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы против бронзового призера чемпионата Греции и выбил грозного оппонента из турнира.

Лига Европы. 3-й отборочный раунд. Ответный матч

«Шахтер» (Украина) — «Панатинаикос» (Греция) — 0:0 (по пенальти — 3:4)

«Шахтер»: Ризнык, Винисиус, Матвиенко, Бондарь, Педро Энрике, Марлон (Назарина, 101), Бондаренко, Очеретько, Невертон, Алиссон (Швед, 109), Элиас.

РЕКЛАМА

На 81-й минуте удалены Очеретько и главный тренер АрдаТуран (оба — «Шахтер»).

В ответной встрече с подопечными португальца Руя Витории наставник дончан столкнулся с серьезными кадровыми потерями. Шутка ли! Сразу шестеро футболистов «Шахтера» не могли помочь своей команде: Крыськив, Кевин, Траоре, Эгиналдо и Педриньо — из-за травм, а Судаков — из-за смерти отца.

И, к сожалению, дончане, ранее сумевшие пройти в турнире финский «Ильвес» и турецкий «Бешикташ», не смогли обыграть греков «с теми, кто есть». Тяжелейшие 120 минут. С удалением Очеретько и главного тренера Арды Турана, с игрой «через не могу», с шансами забить (и пропустить) и в полном составе, и в меньшинстве. А самое обидное — с тремя промахами (Назарина, Элиас, Педро Энрике) в серии пенальти — 3:4. Надеюсь, футболисты «Динамо» смотрели этот матч, в котором за победу сражались настоящие мужчины.

РЕКЛАМА

«Шахтер» прервал 4-матчевую беспроигрышную еврокубковую серию с греческими клубами и сыграет в раунде плей-офф Лиги конференций со швейцарским «Серветтом», который вылетел от «Утрехта» из Нидерландов (1:3 дома и 1:2 в гостях). Первый поединок горняки проведут 21 августа на своем поле, ответный — 28 августа в гостях.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» вылетело от кипрского «Пафоса» из Лиги чемпионов.

Фото ФК «Шахтер»

РЕКЛАМА

26

Читайте нас в Facebook

РЕКЛАМА
Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу

Сейчас читают

Лето, фото из открытых источников

Весам стоит заняться поиском баланса во всем, а Рыбам — избегать излишней суеты: гороскоп на 14 августа

запуск ракет

Еще больше украинцев погибнет: офицер о воздушном перемирии, которое требует рф

Картофель будет дорожать в сентябре-октябре, фото из открытых источников

С закупкой не медлите: каких цен на картофель ждать осенью

ЛЭП. Фото из открытых источников

Не сработавший контроль: Укрэнерго, НКРЭКУ и наблюдательные советы оказались в центре скандала с фиктивной энергией

Следующий материал
Новости партнеров