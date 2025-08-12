«Динамо» бездарно проиграло на Кипре и вылетело в Лигу Европы: видеообзор матча

Во вторник, 12 августа, чемпион УПЛ киевское «Динамо», уступившее «Пафосу» в номинально домашнем поединке в Польше (0:1), провело против сильнейшего клуба Кипра в Лимассоле ответный матч 3-го отборочного раунда квалификации Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 3-й раунд квалификации. Ответный матч

«Пафос» (Кипр) — «Динамо» (Украина) — 2:0

«Динамо»: Нещерет, Дубинчак (Вивчаренко, 46), Михавко, Попов (Биловар, 65), Тымчик, Бражко, Шапаренко, Буяльский (Герреро, 60), Кабаев (Пономаренко, 78), Ярмоленко, Ванат (Волошин, 78).

Голы: Оршич (2), Коррея (55).

Многие болельщики и специалисты перед ответной игрой сходились во мнении, что подопечным Александра Шовковского, несмотря на осечку в Люблине, по силам пройти легионерский состав «Пафоса» даже в невыносимую кипрскую жару. Казалось, нужно-то всего-ничего — горячие сердца, холодные головы, быстрые ноги, мастерство и удача.

Исправлять ситуацию Шовковский доверил девятерым футболистам, начинавшим первую встречу соперников, а еще Кабаеву и Буяльскому, заменившим Михайленко и Пихаленка.

И «Динамо» не стало обнадеживать своих болельщиков, коллективно начудив у своих ворот вместе с голкипером Нещеретом уже на 2-й минуте. Хорват Оршич забивал в пустые ворота — 1:0.

Думаете, хотя бы после этого у парней в белых футболках взыграло самолюбие? Отнюдь. Более того, быстрые, техничные и обученные футболисты «Пафоса» после «привозов» Дубинчака и Тымчика могли закрывать двухматчевое противостояние уже за первые полчаса встречи в Лимассоле.

А что же в ответ? До перерыва — неплохой шанс забить у Буяльского и бесполезные забросы мяча вперед «на авось». Более того, вместо того, чтобы сцепить зубы и сражаться, Ванат и компания принялись исподтишка мстить своим обидчикам подленькими ударчиками. Как профессионалы низкого пошиба…

После перерыва «Пафос» с барского плеча продолжил «обучение» игроков чемпиона Украины. И дело не в еще одном голе Корреи. Просто уровень нынешних футболистов «Динамо» — не для решения даже более или менее серьезных задач в Европе. А может, у них просто учителя такие?.. В любом случае, пока мучаются вместе, чему, что самое страшное, болельщики уже не удивляются.

Опять без Лиги чемпионов. Теперь динамовцы 21 и 28 августа поборются за попадание в основной турнир Лиги Европы с победителем пары «Хамрун Спартанс» (Мальта) — «Маккаби» (Тель-Авив, Израиль). Первая встреча завершилась гостевой победой чемпиона Израиля — 2:1.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» на старте квалификации Лиги чемпионов без проблем прошло мальтийский «Хамрун Спартанс».

Фото ФК «Динамо»



