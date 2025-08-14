- 22:05 Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
Команда Ротаня прошла «Пакш» и сразится с двукратным финалистом Лиги конференций: видеообзор матча
В четверг, 14 августа, житомирское «Полесье», разгромившее «Пакш» в первой встрече (3:0), сыграло на стадионе обладателя Кубка Венгрии ответный поединок 3-го отборочного раунда Лиги конференций и пробилось в следующий раунд соревнований.
Лига конференций. 3-й раунд квалификации. Ответный матч
«Пакш» (Венгрия) — «Полесье» (Украина) — 2:1
«Полесье»: Волынец, Кравченко, Бескоровайный (Чоботенко, 56), Сарапий, Крушинский, Андриевский (Таллес, 90+3), Леднев (Йосефи, 56), Бабенко, Назаренко (Гонсалвеш, 89), Гуцуляк, Филиппов (Гайдучик, 56).
Голы: Сабо (39), Тот (48) — Таллес (90+6).
Несмотря на то, что букмекеры практически не сомневались в том, что команда Руслана Ротаня вслед за «Санта-Коломой» из Андорры одолеет по сумме двух встреч и подопечных Дьердя Богнара, поединок в Пакше выдался для житомирян непростым.
В первом тайме гости свои парочку шансов не использовали, а постоянные «загрузы» венгров в штрафную площадку «Полесья» завершились точным ударом Сабо — 1:0.
К сожалению, игроки «Полесья» решили продолжить действовать без 100-процентной собранности и на удержание и после перерыва. Поплатились уже на 48-й минуте, когда Тот подарил «Пакшу» надежду — 2:0.
И «Полесье» вполне могло пропустить третий мяч. Но с Божьей помощью Волынец сохранил свои ворота в неприкосновенности. А в компенсированное время Таллес заставил венгров опустить руки — 2:1.
Теперь «Полесье» в раунде плей-офф квалификации Лиги конференций сыграет с двукратным финалистом турнира итальянской «Фиорентиной». Первая игра у подопечных Ротаня — 21 августа в Прешове, ответная — 28-го на стадионе клуба «Сассуоло» «Читта дель Триколоре» в Реджо-нель-Эмилии (домашняя арена «Фиорентины» «Артемио Франки» во Флоренции — на реконструкции).
Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что «Динамо» проиграло на Кипре «Пафосу» и безропотно вылетело из Лиги чемпионов.
Фото ФК «Полесье»
