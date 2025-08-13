- 00:26 «ПСЖ» без Забарного отыгрался с 0:2 и завоевал в серии пенальти Суперкубок УЕФА: видеообзор матча
Доброполье могут захватить по сценарию Авдеевки: обзор ситуации от аналитиков ISW
Российские диверсионно-разведывательные группы проникают в районы вблизи Доброполья (к северо-западу от Покровска), а российские войска недавно продвинулись к юго-востоку от населенного пункта.
Как сообщают аналитики Института изучения войны, российские войска, вероятно, недавно захватили Разино, Сухецкое, Федоровку, Затишок, Бойковку, Новоторецкое, Заповедное (все к юго-востоку от Доброполья), Маяк и Паньковку (оба к востоку от Доброполья).
Украинский военный обозреватель Константин Машовец сообщил, что передовые российские штурмовые подразделения и группы «инфильтрации» действуют вблизи Кучерова Яра (к северо-востоку от Доброполья), Нового Шахово и Белицкого, пишет ISW.
Военный блогер из рф утверждает, что российские войска перекрыли участок автомагистрали Т-0515 Покровск-Доброполье шириной примерно 2,5 километра. Другой российский военный блогер утверждал, что Кучеров Яр и Золотой Колодец являются оспариваемыми «серыми зонами», и что российские войска, вероятно, проводят разведывательные миссии в этих районах.
Называть российское продвижение в районе Доброполья прорывом оперативного уровня преждевременно, хотя российские войска стремятся превратить свое тактическое продвижение в прорыв оперативного уровня в ближайшие дни, отмечают аналитики. Российские войска использовали подобное тактическое проникновение в середине апреля 2024 года, чтобы облегчить захват оперативно важной территории к северо-западу от Авдеевки.
Следующие несколько дней в районе операций Покровска, вероятно, будут критически важными для способности Украины предотвратить ускоренное российское наступление на север и северо-запад от Покровска.
россия сосредоточивается на продвижении к Доброполью, чтобы создать информационные условия перед саммитом США и россии 15 августа.
ISW продолжает оценивать, что путин пытается представить захват россией Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей как неизбежный, чтобы подтолкнуть Украину и Запад к капитуляции перед требованиями кремля.
Оккупация россией четырех областей не является неизбежной, поскольку российские войска столкнутся с серьезными оперативными препятствиями, особенно в вероятных многолетних операциях в Донецкой области. путин, вероятно, стремится использовать усиленные тактические наступления, чтобы создать условия для достижения уступок США относительно войны россии в Украине.
Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что мирное соглашение между Трампом и путиным не будет иметь значения без участия Украины.155
