Зеленский и Трамп договорились о встрече в Вашингтоне
Президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с президентом США Дональдом Трампом после саммита на Аляске. Об этом он сообщил в Telegram.
«Длительная, содержательная беседа с президентом Трампом сначала один на один, а затем также при участии европейских лидеров. В общей сложности говорили более полутора часов, примерно час — с президентом Трампом. Украина снова подтверждает, что готова работать максимально продуктивно ради мира. Президент Трамп проинформировал меня о своей встрече с российским руководителем, об основных пунктах разговора. Важно, что сила Америки влияет на развитие ситуации», — написал он.
Зеленский отметил, что поддерживает предложение президента Трампа по поводу трехсторонней встречи Украина — Америка — Россия.
«Украина подчеркивает: ключевые вопросы могут обсуждаться на уровне лидеров, и трехсторонний формат подходит для этого. Все детали по завершению убийств, по завершению войны собираюсь обсудить с Президентом Трампом в Вашингтоне в понедельник. Благодарен за приглашение. Важно, чтобы европейцы были привлечены на всех этапах ради надежного гарантирования безопасности вместе с Америкой. Мы обсудили позитивные сигналы от американской стороны по участию в обеспечении безопасности Украины», — сообщил президент Украины.
В Еврокомиссии подтвердили, что президент США уже позвонил по телефону президенту ЕК и лидерам ЕС по итогам переговоров с правителем рф, и сейчас европейцы совещаются между собой, информирует «Европейская правда».
Представительница Еврокомиссии рассказала, что президент ЕК Урсула фон дер Ляен вместе с лидерами европейских стран уже имела разговор с Трампом, в котором он сообщил им, как прошла встреча с главой Кремля.
Как писали «ФАКТЫ», ранее Трамп заявил, что теперь от президента Владимира Зеленского зависит соглашение о прекращении огня в Украине.191
