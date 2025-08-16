Удастся ли украинцам заработать на депозитах до конца года: банкир рассказал, что ожидает банковские вклады

Лето оставалось удобным временем для вкладов в банки свободных средств, но, вероятно, уже осенью ситуация может измениться. Причина тому — возможное снижение учетной ставки до 14−14,5% годовых.

ВІДЕО ДНЯ

Об этом «ФАКТАМ» рассказал Сергей Мамедов, вице-президент Ассоциации украинских банков, председатель правления «ГЛОБУС БАНКА». По его словам это может стать следствием ожидаемого снижения инфляции.

Так, ссылаясь на прогнозы НБУ, эксперт указал, что до конца года инфляция в годовом исчислении может снизиться до 9−9,7%, а в ежемесячном измерении она не будет превышать 0,5−0,7%. И первым выразителем положительных экономических сдвигов и уменьшением инфляционного давления станет монетарная стратегия Национального банка Украины. Он предположил, что в течение осени регулятор может снизить учетную ставку на 1−1,5% до 14%-14,5%.

По словам банкира, появится возможность несколько улучшить условия по ряду кредитных программ. В частности, наибольшее внимание будет уделено кредитным программам малого и среднего бизнеса, автокредитам и ипотеке, а также будет развиваться консорциумное кредитование крупных корпоративных клиентов. Это, в частности, выдача кредита одному клиенту несколькими банками.

РЕКЛАМА

«Учетная ставка — это и гарантия прочности гривны, и рыночная стоимость привлечения средств. Ее снижение может стать важным системным сигналом к улучшению условий по целому ряду кредитных программ: от ипотеки, автокредитов до специальных программ для малого и среднего бизнеса. При существенном снижении учетной ставки — до 14%, будут созданы благоприятные условия для роста объемов кредитования в среднем на 3−5%», — прогнозирует Сергей Мамедов.

Что касается ситуации в сегменте гривневых депозитов, то эксперт считает, что доходность вкладов также претерпевает изменения, а средние ставки, в зависимости от срока вклада, могут снизиться до 12−13% годовых.

В то же время с учетом снижения инфляция в годовом исчислении до 9−9,7% можно будет немного заработать на депозитах. Так, по предположению банкира, осенью, как и в течение апреля-августа, наиболее популярны будут депозитные вклады сроком 6−9 месяцев, а также на 1 год. Именно по таким депозитам банки предложат самые высокие ставки — около 13% годовых. А с учетом бонусных программ за открытие вклада граждане смогут получить доход до 14% годовых.

РЕКЛАМА

«Низкая инфляция означает более мощную гривню, а значит, доходность депозитов также может несколько снизиться. Однако у граждан появится возможность не только проиндексировать собственные вклады на уровень инфляции, но и получить небольшую пассивную прибыль в размере 2−3%», — приводит арифметику для осенних депозитов Сергей Мамедов.

Как писали «ФАКТЫ», осенью для украинцев могут заметно подешеветь кредиты.

142

Читайте нас в Facebook