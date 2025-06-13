Курс доллара стабилен, так может перейти на сбережения в евро? Банкир советует, как поступить

Курс доллара в Украине по-прежнему остается стабильным, чему способствует грамотная политика НБУ. В ближайшее время эксперты не ожидают особых скачков на валютном рынке, но и не советуют менять привычные сбережения в американской валюте на евро.

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Такое мнение высказал «ФАКТАМ» Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус». Он советует украинцам не спешить с уходом от сбережений в привычном долларе.

Так, по словам банкира, с начала мая валютная конъюнктура почти не меняется: доллар в пределах 41,4−41,6 грн, евро колеблется от 46,5 до 47,5 грн. При очень малой разнице между спросом и предложением на доллар Нацбанк тратит на интервенции до 600−800 миллионов долларов в неделю, и этого хватает для стабильности гривны. Так что курсу доллара не грозит новый курсовой скачок.

Вместо этого курс евро, в отличие от доллара, зависит от мировых котировок пары eur/usd. Переговоры о пошлинах между Вашингтоном и Брюсселем зависли в воздухе, поэтому вряд ли увидим резкий разворот.

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- Мой прогноз: на следующей неделе соотношение между этими валютами сохранится: 1 евро = 1,12−1,15 доллара, — говорит банкир. — Часто спрашивают: «Может быть, стоит перевести сбережения из долларов в евро?» Честно — резкие «движения» в основном съедают деньги, потому что курс покупки всегда ниже курса продажи. Плюс — несмотря на таможенные баталии и «нервы» инвесторов по неопределенности, доллар остается ядром мировых резервов: около 80% капитала до сих пор сосредоточено именно в американской валюте. Если США и ЕС все-таки найдут общий язык, курс легко может вернуться до 1,05−1,10 доллара за евро, — советует банкир не спешить с переходом хранения сбережений в евровалюте.

Как подчеркивает Тарас Лесовой, каждый сам решает, какую валюту держать под подушкой. Но на фоне медленного, но устойчивого укрепления гривни не обошел бы внимание и нацвалюту — гривневые депозиты или ОВГЗ сейчас выглядят довольно привлекательно. А вот доллар до 22 июня вряд ли превысит показатель в 41,9 грн.

В целом эксперты прогнозируют в 2025-м году постепенное падение курса доллара до 43 гривен.

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