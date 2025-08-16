Немецкий дипломат и бывший глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер убежден, что владимир путин одержал победу во время переговоров на Аляске. Об этом он написал в соцсети Х.

ВІДЕО ДНЯ

«Аляска: путин получил свой первый прием от Трампа, в то время как Трамп не получил ничего. Как и следовало опасаться: ни прекращения огня, ни мира. Никакого реального прогресса — явный счет 1:0 в пользу путина», — отметил он.

Ишингер добавил: «Никаких новых санкций. Для украинцев ничего. Для Европы: глубокое разочарование».

Как писали «ФАКТЫ», 15 августа Дональд Трамп и путин встретились на Аляске. Главе Кремля постелили красную дорожку, когда он выходил из самолета. Это возмутило многих журналистов и политиков.

РЕКЛАМА

186

Читайте нас в Facebook