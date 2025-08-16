Превысит ли доллар значение в 42 грн, а евро — 49 грн: каким будет курс валют ко Дню Независимости

На протяжении августа курсу валют в Украине прогнозировали стабильность, и в целом это оказывалось оправданным. Схожей ситуация будет и ко Дню Независимости Украины, и к концу лета.

Об этом сообщает директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус» Тарас Лесовой. По его словам, в последние дни августа курс доллара и евро будет оставаться более или менее стабильным. Так, доллар демонстрирует меньшую волатильность, и основные колебания, скорее всего, не будут превышать предела в 42 гривни за доллар.

К этому, по словам эксперта, привели ряд факторов, таких как:

режим «управляемой гибкости» от НБУ, при котором регулятор вмешивается по необходимости, корректируя курс через валютные интервенции для достижения баланса между спросом и предложением;

активизировался аграрный сектор, когда в условиях сбора урожая сельхозпроизводители частично продают валютную выручку для покрытия расходов на горючее, технику и другие необходимые ресурсы. Это формирует дополнительное предложение валюты без лишнего давления на курс;

снижение инфляции способствует сохранению покупательной способности гривни. С июня по август темпы роста потребительских цен были ниже 1% в месяц. В годовом исчислении инфляция приближается к ожидаемому уровню в 10%.

В целом, по мнению эксперта, изменения курса наличного доллара будут происходить в рамках валютного коридора 41,4−41,8 грн, а евро 48−49,5 грн.

«В августе курс доллара останется стабильным благодаря валютной стратегии НБУ, активности агросектора и понижению инфляции. Колебания доллара возможны в пределах до 42 грн. Оснований для резких изменений на валютном рынке нет — экономическая ситуация способствует сохранению курсового равновесия», — резюмирует Тарас Лесовой.

Как ранее писали «ФАКТЫ», эксперты не прогнозируют резких изменений курса доллара в Украине до конца лета.

