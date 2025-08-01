Курс валют в начале августа: доллар будет стабильным, а вот с евро возможны варианты

На поддержание стабильности курса доллара НБУ тратит в неделю около 800 миллионов долларов, так что его курс не будет преподносить сюрпризов. Другое дело — евро, которое не обойдется без колебаний в начале августа.

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Такой прогноз «ФАКТАМ» дал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус». По его словам, несмотря на рост спроса на валюту, ситуация на рынке остается контролируемой благодаря режиму «управляемой гибкости».

Так, на следующей неделе банкир прогнозирует курс доллара в целом стабильным, в пределах 41,6−42 гривны. Это будет обеспечиваться НБУ, который будет оперативно реагировать на колебания — при необходимости регулятор осуществляет интервенции, чтобы сбалансировать спрос и предложение.

Дополнительная поддержка стабильности обеспечивает низкий уровень инфляции: второй месяц подряд ее показатели не превышают 1%. Это создает условия для относительно прочной гривны, что, в свою очередь, снижает давление на курс доллара. В целом доллар остается достаточно предсказуемым, а колебания курса незначительными.

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Евро, по словам эксперта, будет склонен к «поведенческому разнообразию». Его курс в Украине формируется в основном под влиянием глобальных факторов — прежде всего, динамики пары евро/доллар. Мы ожидаем, что соотношение между двумя валютами будет оставаться на уровне 1,15−1,17, что означает, что диапазон стоимости евро будет в пределах 48,5−49,5 гривны.

- Общая ситуация на валютном рынке в августе вряд ли будет существенно отличаться с июня и июля. Главное отличие — несколько большая непредсказуемость в поведении евро, тогда как доллар останется стабильным, с четкой логикой движения и ожидаемыми колебаниями, — резюмирует собеседник «ФАКТОВ».

Заметим, что евровалюта продолжает оставаться наиболее нестабильным элементом украинского валютного рынка, но с явной тенденцией к стабилизации.

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