- 08:41 Дроны врага ударили по Днепропетровщине и Харькову, есть раненые
- 08:17 Ракам стоит отдохнуть от соцсетей и внешнего шума, а Тельцам перестать все контролировать: гороскоп на субботу, 2 августа
- 01.08 22:28 Тест для гурманов от тренд-редактора «ФАКТОВ» Ольги Сметанской
- 01.08 22:00 Необычный крем-суп — всего три ингредиента: варится так быстро, что вы удивитесь
- 01.08 21:31 «Рада, что на мне было нижнее белье»: Дженнифер Лопес пережила конфуз во время концерта
- 01.08 21:03 Эта приправа творит чудеса: просто добавьте ее в горшок с растением
- 01.08 20:06 Салат с кальмарами, яйцом и маринованным луком: просто, сытно и оригинально
- 01.08 19:57 Чемпионат Украины по футболу-2025/2026, 1-й тур, 1 — 4 августа: результаты и видеообзоры матчей
- 01.08 19:54 Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа
- 01.08 19:37 «Террор не знает границ»: украинский посол обратился к немецким партнерам после удара по Киеву
- 01.08 19:22 Оккупанты ударили по вокзалу в Сумах: поврежден поезд
- 01.08 19:15 Это печально и отвратительно: Трамп о массированном ударе рф по Киеву
Курс валют в начале августа: доллар будет стабильным, а вот с евро возможны варианты
На поддержание стабильности курса доллара НБУ тратит в неделю около 800 миллионов долларов, так что его курс не будет преподносить сюрпризов. Другое дело — евро, которое не обойдется без колебаний в начале августа.
Такой прогноз «ФАКТАМ» дал Тарас Лесовой, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус». По его словам, несмотря на рост спроса на валюту, ситуация на рынке остается контролируемой благодаря режиму «управляемой гибкости».
Так, на следующей неделе банкир прогнозирует курс доллара в целом стабильным, в пределах 41,6−42 гривны. Это будет обеспечиваться НБУ, который будет оперативно реагировать на колебания — при необходимости регулятор осуществляет интервенции, чтобы сбалансировать спрос и предложение.
Дополнительная поддержка стабильности обеспечивает низкий уровень инфляции: второй месяц подряд ее показатели не превышают 1%. Это создает условия для относительно прочной гривны, что, в свою очередь, снижает давление на курс доллара. В целом доллар остается достаточно предсказуемым, а колебания курса незначительными.
Евро, по словам эксперта, будет склонен к «поведенческому разнообразию». Его курс в Украине формируется в основном под влиянием глобальных факторов — прежде всего, динамики пары евро/доллар. Мы ожидаем, что соотношение между двумя валютами будет оставаться на уровне 1,15−1,17, что означает, что диапазон стоимости евро будет в пределах 48,5−49,5 гривны.
- Общая ситуация на валютном рынке в августе вряд ли будет существенно отличаться с июня и июля. Главное отличие — несколько большая непредсказуемость в поведении евро, тогда как доллар останется стабильным, с четкой логикой движения и ожидаемыми колебаниями, — резюмирует собеседник «ФАКТОВ».
Заметим, что евровалюта продолжает оставаться наиболее нестабильным элементом украинского валютного рынка, но с явной тенденцией к стабилизации.122
Читайте нас в Facebook
Львам — «Солнце», Скорпионам — «Колесница», а Водолеям — «Мир»: Таро-прогноз и советы карт на второй день августа
«После прилета „Шахеда“ в наш дом ходим в укрытие»: известный актер Андрей Исаенко об испытаниях во время большой войны