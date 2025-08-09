- 08:18 Овнам нужно не откладывать важные дела, а Тельцам стоит уделить внимание дому и семье: гороскоп на 10 августа
Курс доллара в середине августа: почему можно ожидать некоторых изменений на валютном рынке
Последнее время курс доллара остается в Украине достаточно стабильным. Аналогичная ситуация, вероятнее всего, будет наблюдаться и в середине августа, но вместе с тем есть вероятность, что курс может даже снизиться.
Так, по словам директора департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности банка «Глобус» Тараса Лесового, с 11 по 17 августа ситуация на валютном рынке будет, скорее всего, стабильной. Так, основное влияние на курс доллара будут традиционно оказывать действия НБУ в рамках режима «управляемой гибкости», а также баланс между спросом и предложением на рынке.
Более того, существует высокая вероятность, что предложение валюты вырастет в результате сезонного фактора — в частности, более активной продажи валютной выручки со стороны аграрного сектора накануне сбора урожая. Это может частично сбалансировать спрос и снизить курсовое давление.
- Колебания курса, как и в предыдущие недели, будут оставаться умеренными — в пределах нескольких копеек. Текущий курс доллара, по нашим оценкам, будет удерживаться вблизи отметки 41,65−42 грн/долл., что соответствует установившимся рыночным условиям, — отмечает эксперт.
Курс же евро в Украине по-прежнему будет производным от глобального соотношения евро/доллар и внутреннего курса гривна/доллар. Соответственно изменений в структуре формирования курса ожидать не стоит, а межвалютная разница между долларом и евро с большой вероятностью сохранится на уровне 1,15−1,2 грн.
На глобальном уровне на динамику валют могут влиять политические и экономические факторы, включая заявления или решения ведущих политиков, в частности США. Однако существенных изменений в статусе доллара или евро как ключевых резервных валют пока не предвидится.
Учитывая указанные факторы, курс евро на внутреннем рынке, вероятнее всего, будет колебаться в пределах 48−49 грн/евро, без резких отклонений от текущих значений.
- На следующей неделе валютный рынок будет оставаться стабильным. Курс доллара будет меняться без больших колебаний. Предложение валюты может возрасти из-за сезонной активности аграриев, что будет способствовать равновесию между спросом и предложением, — резюмировал Тарас Лесовой.
В целом поддержание курса доллара в Украине обходится НБУ примерно в 800 млн дол. еженедельно, при росте же экспортной выручки на рынке может появиться возможность некоторого снижения доллара.113
