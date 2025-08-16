«Очень приятно видеть вас здоровым и живым»: в Европе отреагировали на высказывание путина

Высокопоставленные должностные лица европейского правительства скептически отреагировали на комментарии президента hоссии владимира путина после саммита на Аляске. Заявляя, что он заинтересован в прекращении войны, путин сказал, что для этого необходимо «устранить» первопричины войны и добавил, что «ситуация в Украине» связана с «фундаментальными угрозами безопасности россии».

В сообщении на X министр обороны Литвы Довиле Шакалиене обвинила путина в «еще большем газлайтинге и завуалированных угрозах», имея в виду, что российский диктатор предупреждает Украину и Европу не саботировать, по мнению путина, «прогресс», достигнутый на его встрече с Дональдом Трампом.

«Военный преступник, привыкший отравлять своих критиков радиоактивными веществами, обращается к президенту США со словами: «Очень приятно видеть вас здоровым и живым», — написала чиновник Литвы.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский заявил, что приветствует усилия президента США Дональда Трампа, но сомневается в заинтересованности путина в соглашении.

«Я приветствую, что президент Трамп пытается остановить войну, что он постоянно об этом говорит с европейскими чиновниками и что он будет информировать нас в Европе о результатах встречи на Аляске. Включая президента Зеленского. Такие же пропагандистские слухи о „корнях конфликта“ услышали от путина, как сообщает его гостелевидение. Проблема в российском империализме, а не украинском желании жить свободно. И не забывайте, что в этих словах скрыты и попытки путина вернуть архитектуру безопасности в 1997 год. Пока Чехия еще не входила в НАТО. В наших экзистенциальных интересах предотвращать такие сценарии. Если бы путин серьезно относились к мирным переговорам, он сегодня весь день не нападал бы на Украину», — заявил министр Липавский.

Как писали «ФАКТЫ», президент США Дональд Трамп после встречи с российским лидером владимиром путиным на Аляске заявил, что теперь от президента Владимира Зеленского зависит соглашение о прекращении огня в Украине.

